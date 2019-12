Lukuaika noin 6 min

On marraskuulle tyypillinen suhmurainen ja ilmastonmuutosta enteilevä kosteahko sää. Mieleni on silti valoisa kuin LinkedInistä tutulla oman elämänsä brändilähettiläällä. On nimittäin tutkimusseikkailuni aika: asiakasrajapinta, täältä tullaan!