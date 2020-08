Lukuaika noin 2 min

Helsingin kaupungin omistama kaupunkimarkkinointiyhtiö Helsinki Marketing Oy on nimittänyt Anu Syrmän markkinoinnin yksikön johtajaksi.

Kauppatieteiden maisteri Anu Syrmä aloitti uudessa tehtävässään 1. elokuuta. Syrmällä on monipuolinen kokemus sekä suurista kansainvälisistä että pienemmistä kotimaisista, kansainvälisille markkinoille pyrkivistä yrityksistä.

Syrmä on työskennellyt muun muassa Reiman markkinointijohtajana ja Coca-Cola Suomen maajohtajana. Hän on toiminut myös yrittäjänä ja perustanut siskonsa kanssa SIS. Deli + Café -kahvilaketjun. Tapahtuma-alaa hän on seurannut Huone Oy:n hallituksen jäsenenä parin vuoden ajan.

Helsinki Marketingin toimitusjohtaja Laura Aalto iloitsee siitä, että markkinoinnin yksikölle löytyi kansainvälinen ja monipuolinen vetäjä, jolla on kokemusta työskentelystä Helsingille tärkeillä markkinoilla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Venäjällä sekä Aasiassa, erityisesti Kiinassa ja Japanissa.

”Helsingin kansainväliseen tunnettuuteen panostaminen on tällä hetkellä entistäkin tärkeämpää. Se lisää kaupungin kilpailukykyä ja tukee paikallisia yrittäjiä, joista monet ovat kärsineet koronan tuomista rajoituksista", Aalto sanoo tiedotteessa.

Syrmän mukaan nykyisessä hyvin erikoisessa ajassa on tärkeää katsoa eteenpäin ja rakentaa aktiivisesti tulevaisuuden menestystä.

”Helsingistä on kehittynyt erittäin elävä kaupunki, jolla on kaikki mahdollisuudet nousta kansainvälisesti kiinnostavaksi ’hyvän elämän’ esimerkiksi. Muun muassa vastuullisuus ja digitaalisuus ovat teemoja, joiden ympärillä tehdyt innovaatiot ovat omiaan houkuttelemaan investointeja sekä osaajia Helsinkiin”, Syrmä sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa kaupungin tunnettuuden parantamiseksi on tehty todella hyvää työtä ja kiinnostuksen kasvu on ollut aistittavissa.

”Globaalissa pelikentässä pääkaupunkimme on kuitenkin vielä monelle tuntematon. Olenkin erittäin innostunut mahdollisuudesta olla omalta osaltani mukana kasvattamassa Helsingin vetovoimaa ja täten tukemassa paikallista yritystoimintaa”, Syrmä sanoo.