Netprofilen Salesforcelle konseptoima ja tuottama Älyradio palkittiin kansainvälisessä ICCO Digital Awards -kilpailussa parhaana sisältömarkkinointikampanjana. Palkinnot julkistettiin eilen illalla Lontoossa. Kilpailussa kiiteltiin erityisesti ideaa hyödyntää teknologiakeskeistä työkalua ajatusjohtajuuden haltuunotossa.

Netprofile tuottaa Salesforcen maajohtajan Sami Lampisen isännöimää Älyradio-podcastia jo kuudetta tuotantokautta. Podcast avaa käytännönläheisesti, miten uusin teknologia on valjastettu käyttöön suomalaisissa yrityksissä ja millaista osaamista tämän päivän bisnesmaailmassa tarvitaan.

”Älyradion tekeminen yhdessä Netprofilen kanssa on hyödyllistä, mutta myös hauskaa. Studiovieraat edustavat eturivin suomalaisyrityksiä ja ajattelijoita. Keskustelemme heidän kanssaan kaikesta älykkäästä – aina johtamisesta myyntiin ja uusiin, inspiroiviin teknologioihin. Ammattimainen tuotanto ja jatkuva sparraus ovat olleet minulle erittäin hyödyllisiä Älyradion juontajana”, Lampinen sanoo tiedotteessa.

Älyradio on vakiinnuttanut asemansa uskollisten kuuntelijoidensa keskuudessa, ja sillä on 2 000 kuukausittaista kuulijaa. Jaksoja on julkaistu tähän mennessä 46.

“Älyradion uskolliset kuuntelijat ovat osoittaneet, että teknologia-aiheiselle bisnespodcastille on tekkimystiikkaa riisuva tarve. Älykäs keskustelu ammattilaisten kanssa tuottaa aina oivalluksia sekä keskustelijoille että kuuntelijoille. Podcast on myös viihdyttävä, helppo ja aikarajoitteista vapaa tapa imeä itseensä ammatillisesti ajankohtaista asiaa”, Netprofilen partneri ja perustaja Christina Forsgård kertoo.

Netprofile oli ainoa suomalainen toimisto, jonka työt nousivat finalisteiksi ICCO Digital Awardseissa. Voitokkaassa kategoriassa olivat ehdolla myös Netprofilen Dell Technologiesin kanssa uusima yrityksen sisältömarkkinointi ja DNA Busineksen kanssa tuotettu Yrittäjän Digiakatemia, joka pyrkii vähentämään yrittäjien digitaalista epätasa-arvoa. Yrittäjän Digiakatemia nappasi myös toisen finaalipaikan parhaan sosiaalisen median kampanjan kategoriassa. Yrittäjän Digiakatemia palkittiin hiljattain hopealla Berliinissä Digital Communications Awards -kilpailussa.