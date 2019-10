Lukuaika noin 3 min

Yhtiön työntekijät sanovat avoimessa kirjeessään, että yhtiö vaarantaa maineensa, kun se sallii poliitikkojen valehtelun maksetuissa mainoksissa. Asiasta uutisoi The New York Times.

Kirje oli osoitettu toimitusjohtaja Mark Zuckerbergille ja hänen lähimmille johtajilleen. Siinä arvosteltiin tätä päätöstä, jossa poliitikot saavat maksetuissa mainoksissa sanoa mitä tahansa, jopa valehdella.

Kirjeen laatijat pyytävät yhtiön johtoa harkitsemaan päätöstä uudelleen.

Facebookin linjaus poliittiseen mainontaan on ”uhka sille, mitä Facebook edustaa. Olemme vahvasti tällaista linjausta vastaan”, kirjoittavat työntekijät kirjeessään, joka päätyi The New York Timesin haltuun.

Avoin kirje on ollut kahden viikon ajan nähtävissä Facebookin Workplacessa, joka on yhtiön sisäiseen viestintään tarkoitettu alusta. Yli 250 työntekijää on allekirjoittanut kirjeen. Näin kertovat nimettömät lähteet yhtiön sisällä.

Vaikka allekirjoittajien joukko on pieni suhteessa yhtiön koko henkilöstöön, joka on yli 35 000 henkilöä, se kertoo kuitenkin tyytymättömyydestä yhtiön linjaukseen poliittisessa mainonnassa.

Facebook on ollut jo viikkoja poliitikkojen, lainsäätäjien kansalaisoikeuksien puolustajien hampaissa liittyen yhtiön linjauksiin poliittisessa mainonnassa.

Yhtiön sisäinen julkinen kritiikki kertoo samasta asiasta. Tämä merkitsee lisää huolia Facebookille, kun se kulkee kohti vuoden 2020 presidentinvaaleja Yhdysvalloissa.

Facebookilla on ollut suuria vaikeuksia vastatessaan kovaan kritiikkiin, mikä liittyi sen sivuilla esiintyneeseen runsaaseen valheellisen tietoon vuoden 2016 USA:n presidentinvaalien yhteydessä. Tieto oli venäläisten trollaajien levittämää ja sillä pyrittiin suoraan vaikuttamaan vaalien tulokseen. Sittemmin Mark Zuckerberg on palkannut kymmeniä tuhansia yhtiöön estämään vastaavaa koordinoitua valheellisen tiedon levittämistä.

On kuitenkin vaikeaa nähdä, mikä nykyisin on sallittua ja mikä ei yhtiön viime kuussa ilmoittamien uusien linjauksien jälkeen. Poliitikot ja heidän kampanjansa ovat vapaita kertomaan mitä hyvänsä mainoksissaan. Aiemmin oli kiellettyä ”levittää tietoa, jotka puolueettomat faktantarkistajat olivat osoittaneet vääräksi”.

Tässä kuussa presidentti Donald Trumpin kampanja alkoi levittää Facebookissa perättömiä väitteitä aikaisemmasta varapresidentistä Joe Bidenista, joka on ilmoittanut pyrkivänsä presidentiksi. Kun Bidenin avustajat pyysivät Facebookia poistamaan valheelliset mainokset, yhtiö kieltäytyi. Ne olivat Facebookin mielestä uutisen arvoisia ja liittyivät tärkeisiin asioihin.

Massachusettsin demokraattinen senaattori Elizabeth Warren, joka itsekin pyrkii presidentiksi, puuttui nopeasti peliin. Hän osti mainostilaa Facebookista ja väitti Zuckerbergin ja Facebookin ajavan Trumpia presidentiksi, mikä sekään ei pidä paikkaansa. Zuckerberg ei ole ilmaissut tukea kenellekään ehdokkaalle.

Zuckerberg vastasi puhuessaan opiskelijoille Georgetownin yliopistossa, että kysymys on sananvapaudesta. Hän vertasi tilannetta Kiinaan, jossa valtio tunnetusti rajoittaa voimakkaasti sananvapautta verkossa