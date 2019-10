Lukuaika noin 3 min

Suomalainen Masi Company on valmistanut Very Nice -farkkuja vuodesta 1982. Kauppa on käynyt näihin päiviin saakka, eikä pakottavaa tarvetta brändiuudistukselle ole ollut. Mutta kun Very Nice -brändiä alettiin viime keväänä uudistaa Dynamo&Sonin kanssa, tuli kohderyhmistä kysymyksiä: Vieläkö niitä tehdään? Mikä se on?

”Brändiä täytyy päivittää tulevaisuutta ajatellen. Haluamme, että ­Very Nice on rohkean naisen farkku. Uuden ilmeen lisäksi taustalla on myös paljon asiaa, jota haluamme tuoda esille kuten oma tuotanto ja vastuullisuusasiat”, Masi Companyn toimitusjohtaja Anu Koskimäki määrittelee.

”Meille tärkeää on istuvuus, sitä mallimestarimme ovat hioneet vuosikymmeniä. Emme ajattele ikää, vaan teemme housuja erilaisille vartalotyypeille”, hän lisää.

Very Nice -farkut on Masi Companyn kärkituote. Brändin uudistus on prosessi, johon liittyy paljon tunteita, Koskimäki myöntää.

”Ei se ihan helppoa ole. Se on iso juttu, kun uudistuksen pitää näkyä kaikessa tekemisessä. Meillä oli ensin workshopeja, joissa mietittiin, mikä Very Nicen brändi on nykypäivänä, mitä haluamme sillä kertoa ja millaisille kuluttajille sitä halutaan myydä.”

Dynamo&Sonin graafinen suunnittelija Ilkka Kärkkäinen ja asiakkuusjohtaja Saana Mannerhovi kuvailevat projektin sujuneen harvinaisen yksimielisesti, vaikka vanhan brändin uudelleen herättämisessä rima on korkealla.

”Tässä oli hieno ja harvinainen tilanne siinä mielessä, että tarina ja historia olivat valmiina. Niitä ei tarvinnut keksiä. Tuotekin oli tosi hyvässä kunnossa, mutta brändi-identiteetti ja kuvasto eivät vastanneet tuotetta”, Kärkkäinen sanoo.

Näkyvin muutos oli uusi suukkologo – vaikka briiffissä olikin toive, ettei logoon koskettaisi.

”Muodokkuudessa voi nähdä myös takapuolen kaarta. Logon on oltava taipuvainen eri kanaviin ja teknisesti toistettavissa farkkujen nahkaiseen labeliin. Oikeastaan ehdotuksia oli vain yksi, ja se kelpasi heti koko tiimille”, Kärkkäinen kertoo.

Viimeistään tammikuussa kevätsesongin käynnistyessä uusi merkki on kaikissa farkuissa.

Uusia kohderyhmiä tavoitellaan vaikuttajayhteistyöllä sosiaalisessa mediassa.

Masi Company nostaa esiin tuotantoprosessin ekologisuuden. Farkut kun eivät ole olleet maailman vihrein vaatekappale johtuen esimerkiksi niiden valmistamiseen tarvittavasta veden ja kemikaalien määrästä.

”Farkun tekemisessä pesu on kuormittavin osuus. Meillä on panostettu rahallisesti paljon uuteen teknologiaan, muun muassa laserkoneisiin, jotka tekevät kulutusta, mikä puolestaan vähentää pesemistä. Hiekkapuhallusta emme ole käyttäneet vuosikymmeniin. Suurin osa käyttämistämme kemikaaleista on biohajoavia, ja käytössämme on otsonilaite, joka vähentää valkaisuaineen ja muiden kemikaalien käyttöä. Seuraamme myös vedenkulutusta, ja yritämme vähentää sitä kaikin mahdollisin tavoin”, Koskimäki luettelee.

Masi Companyn farkkuja on valmistettu Virossa vuodesta 2007. Tehdas työllistää 120 henkilöä ja tuottaa 250 000 farkkuparia vuodessa.

”Olemme Pohjois-Euroopan suurin farkun valmistaja. Suurin osa kankaistamme tulee Euroopasta, pääosin Turkista, missä ne kudotaan, käsitellään ja värjätään. Koko tuotantoketju on läpinäkyvä.”

Tehtaiden työoloja auditoidaan Koskimäen mukaan säännöllisesti.

”Kaikki toimittajamme noudattavat vaatimuksiamme kuten EU:n REACH-asetusta ja code of conductia.”

”Lisäksi toimittajillamme on lukuisia sertifikaatteja, jotka varmistavat laadukkaan ja vastuullisen toiminnan. Sertifikaattien noudattamista tehtailla valvoo ne ­myöntävä yritys, joka myös auditoi tehtaat säännöllisesti. Jos tehdas ei täytä vaatimuksia, se menettää sertifikaatin.”