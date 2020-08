Lukuaika noin 5 min

Compensate Operations Oy:n toimitusjohtajaksi on valittu Elina Kajosaari. Compensaten perustaja ja aiempi toimitusjohtaja Antero Vartia jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Kajosaari aloitti työskentelyn Compensatella ensin operatiivisena johtajana maaliskuussa, juuri ennen koronapandemian räjähdystä. Hän sanoo, että koronapandemia on tehnyt Compensatenkin ajamasta asiasta entistä ajankohtaisemman.

”On se meihinkin vaikuttanut ja asiakkaisiimme, ja joidenkin kanssa keskustelut ovat venyneet, mutta uskomme, että tämä aika on korostanut ilmastotyön merkitystä. Eli kun tästä lähdetään toipumaan, uuteen aikaan sopeutuminen kestävämmällä tavalla on monille yhä tärkeämpi arvo.”

Compensate lanseerattiin viime vuoden huhtikuussa maailmanpelastusotsikoiden saattelemana. Vuoden 2019 loppuun mennessä Compensate ehti julkistaa jo useita kumppanuuksia. Lupaava alku tyssäsi kuitenkin viranomaisten kiinnostukseen.

Poliisihallituksen arpajaishallinto teki joulukuussa tutkintapyynnön siitä, onko Kompensäätiö sr rikkonut rahankeräyslakia. Huhtikuussa 2020 valmistui poliisin esitutkinta, jonka tuloksena poliisi epäilee säätiötä rahankeräysrikoksesta. Tällä hetkellä asia on syyttäjän pöydällä. Syyttäjä arvioi tänään M&M:lle, että päätös syytteen nostamisesta tai syyttämättä jättämisestä tulee vielä tänä syksynä. Vartia puolestaan on kannellut oikeuskanslerille arpajaishallinnosta. Asiointi Suomen viranomaisten kanssa on osaltaan saanut Compensate Operationsin kääntämään katseensa ulkomaille.

Lakiuudistusta odotellessa katse ulkomaille

Ulkomailla Suomen lainsäädäntö ei päde.

”Arpajaishallinnon tilanne viivästyttää yhteistöiden toteuttamista Suomessa. Sen vuoksi lähdemme nyt ulkomaille. Siellä pääsemme vapaammin toteuttamaan missiotamme”, Kajosaari sanoo.

Hän toivoo ratkaisua tilanteeseen hallituksen taholta.

”Sisäministeriössä käynnissä oleva lakialoite ratkaisee viimeistään sen, että pääsemme toimimaan myös täällä Suomessa. Meillä on useiden tahojen kanssa keskustelut jo pitkällä. Tahtotila Suomessa on, että kompensointi tehdään mahdolliseksi ja se on todella tärkeä osa ilmastotyötä.”

Sisäministeriön hanke arvioi päästökompensoinnin suhdetta rahankeräyslakiin ja sitä, pitäisikö rahankeräyslakiin tehdä muutoksia päästökompensaatiotoiminnan osalta.

Rikosepäilyt eivät liity toimitusjohtajan vaihdokseen.

”Antero on halunnut selkeyttää ja eriyttää roolit. Nyt hän pystyy keskittymään hallituksen puheenjohtajan rooliin.”

Kajosaari siirtyi Compensateen Avanto Venturesilta, jossa hän oli mukana kiihdyttämässä alkuvaiheen kasvuyhtiöitä ja rakentamassa suuryritysten sisäisiä innovaatiohankkeita. Kajosaari on koulutukseltaan informaatioverkostojen diplomi-insinööri, ja hän on aiemmin työskennellyt muun muassa Avauksella, Kioskedilla ja Microsoftilla.

Lähes miljoona euroa jo kompensoitu

Compensaten verkkosivuilta selviää, että sen kautta on tähän päivään mennessä ohjattu 861 049 euroa kompensointimaksuina hiilensidontaan. Rahat on ohjattu maailmalla käynnissä oleviin hankkeisiin. Metsänsuojeluprojekteja on tällä hetkellä viisi: metsänsuojeluprojektit Zimbabwessa ja Kambodžassa, metsänistutusta Itä-Timorissa, maanviljelyn päästöprojekti Marylandissa Amerikassa ja Suomessa Ekovillan hiilineutraalien pientalojen rakennusprojekti.

”Olemme hyvin selektiivisiä sen suhteen, mitkä projektit pääsevät portfolioomme. Konsultoimme valinnoissa säätiön itsenäistä tiedepaneelia, ja sinnekin esitellään vain ne projektit, jotka läpäisevät meidän oman asiantuntijaryhmämme tarkan seulan”, Kajosaari selventää.

Tiedepaneelissa on 12 jäsentä, joista seitsemän on Helsingin yliopistosta, lisäksi jäseniä on muista Suomen yliopistoista ja Ilmatieteen laitokselta.

”Tämä on uusi ala, johon liittyy myös viherpesua, ja haluamme viedä alan laatustandardit uudelle tasolle. Meille on tärkeää että pystymme todistamaan projektiemme ilmastovaikutuksen asiakkaillemme. Valitsemme projektit niin tarkkaan, että asiakkaidemme ei itse tarvitse perehtyä siihen samalla tasolla, vaan he voivat luottaa meidän asiantuntemukseemme."

Kompensointitoiminto verkkokauppaan

Compensate Operations kehittää tällä hetkellä uutta alustaa, jonka avulla kompensointitoiminto voidaan kytkeä helposti osaksi esimerkiksi verkkokauppaa.

”Kehitämme palikoita, jotka voi asentaa verkkokauppa-alustoille. Olemme julkaisemassa ensimmäiset toiminnallisuudet nyt Shopifylle, Magentolle ja WeeCommercelle, joissa kauppias voi lisätä painikkeen helposti verkkokauppaansa.”

Toiminto on vastaava kuin esimerkiksi Zalandolla jo on käytössä, mutta Compensaten tavoitteena on tulevaisuudessa tarjota kuluttajille muitakin kompensaatiolaskelmia kuin logistiikka, mihin perustuu esimerkiksi Zalandon verkkokaupan kompensaatio.

Compensaten brändiä lähdetään viemään maailmalle ilman brändijohtajaa, sillä siinä pestissä toiminut Minna Kaitala on siirtynyt muihin haasteisiin.

”Olemme tehneet organisaatiomuutoksen ja meille ei ole tulossa uutta markkinointi- tai brändijohtajaa. Jatkamme markkinointia ja viestintää tiiviimmällä porukalla. Markkinointimme tulee jatkossa keskittymään yhä vahvemmin tuotteeseen. Meillä on erittäin hyvä kansainvälisen tason brändi ja olemme Minnalle ja tiimille kiitollisia siitä työstä, mitä he ovat brändin eteen tehneet. Sillä on nyt hyvä lähteä valloittamaan maailmaa”, Kajosaari sanoo.

Business Finlandilta 7 miljoonan kasvumoottorirahoitus

Compensate Operations Oy on Kompensäätiö sr:n omistama. Säätiön tai osakeyhtiön hallinnollista toimintaa ei rahoiteta yksilöiden kompensointimaksuilla, vaan lisenssimaksuilla, pääomalainoilla ja muulla rahoituksella.

”Käytännössä päärahoittajamme tällä hetkellä on Business Finland, jolta saimme viime syksynä 7 miljoonan kasvumoottorirahoituksen eli ehdollista pääomalainaa, mikä tarkoittaa että Business Finland seuraa edistymistämme säännöllisesti. Sen turvin olemme pystyneet toimimaan nyt vuoden ja pystymme vielä jatkamaan turvallisin mielin eteenpäinkin”, Kajosaari sanoo.

Lisäksi rahoitusta etsitään yksityisiltä pääomasijoittajilta.

"Tämä on aihe, joka kiinnostaa filantrooppeja, jotka haluavat tukea tämän alan kehitystä. Olemme saaneet joitain yksittäisiä lahjoituksia, ja lisäksi selvitämme muita pääomalainatahoja. Tämä on alustabisnes, joka vaatii aikaa ja vaivaa, mutta on myös hyvin pääomaintensiivistä. Luonnollisesti, kun saamme bisneksen käyntiin, lisenssimaksut tulevat olemaan yksi kanava kasvumme rahoittamiseksi.”