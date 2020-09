Lukuaika noin 1 min

Vuonna 2008 perustettu rekrytointipalvelu Empore kertoo muuttavansa suuntaansa ja tähtäävänsä virtuaaliseksi markkinointitoimistoksi.

Empore on aikaisemmin keskittynyt myynnin ja markkinoinnin asiantuntijoiden rekrytointeihin. Uusi liiketoiminta on veistetty vanhaa toimintamallia mukaillen, sillä nyt Empore toimittaa markkinoinnin osaamista projektikohtaisesti asiakkailleen. Emporen liiketoimintajohtaja Jonne Perola kertoo M&M:lle, että kyse on yrityksen uudesta linjasta, ei vain uudesta rinnakkaisesta liiketoiminnasta.

”Emporen vanha tekeminen oli perinteisempää rekrytointia, jossa asiakasyritykselle haetaan palvelukseen työntekijöitä ihan vakituisiin työsuhteisiin. Ydinosaamisemme on ollut ihmisten löytäminen. Nyt lähdimme muuttamaan toimintaamme niin, että keskitymme vain markkinointiin ja lähdemme tarjoamaan projektitekijöitä yrityksille. Käytännössä yhdistämme freelancer-osaajakantaa lyhytkestoisiin projekteihin.”

Empore kertoo tiedotteessa, että se on nyt virtuaalinen, etänä töitä tekeväksi markkinointitoimisto. Miksi määrittelette itsenne markkinointitoimistoksi?

”Markkinointiosaajat ovat meidän palkkalistoillamme. Tarjoamme kokonaisuutta palveluna, käytännössä meillä on osaajakanta tukenamme.”

Idea muutoksesta syntyi tänä keväänä korona aiheuttaman talousahdingon vuoksi. Emporen mukaan osaajien ja tiimien välittäminen mahdollistaa mainostoimistojen palveluita alhaisemman kulurakenteen.

”Näimme koronakevään myötä selvän muutoksen työnhakukentässä. Yrityksillä on jalka jarrulla. Ajatuksena on, että pystyisimme tarjoamaan yrityksille niiden tarvitseman avun mutta huomattavasti pienemmällä riskillä ja kustannuksella.”