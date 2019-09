Lukuaika noin 1 min

Belinda Gerdtin ja Sanna Eskelisen teos Digiajan asiakaskokemus on valittu vuoden 2019 Kultasulka-kirjaksi. Kirjan on kustantanut Alma Talent. Kunniamaininnalla palkittiin ProComin julkaisema ProComma Academic -julkaisusarja. Elina Melginin ja Hannu Niemisen päätoimittamalle sarjalle annettiin tunnustus tärkeästä työstä viestintäalan keskustelun edistämiseksi.

Kultasulka 2019 -kilpailu etsi teoksia, jotka ovat kehittäneet markkinointi- ja viestintäalaa. Kilpailun järjestivät yhteistyössä Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden Liitto (MTL) ry ja Viestintätoimisto Manifesto.

Tulokset julkistettiin maanantaina 16. syyskuuta. Kultasulka-kilpailun tuomariston mukaan ”Digiajan asiakaskokemus on käytännönläheinen ja hyvin jäsennelty teos, joka sisältää erinomaisia tulevaisuuteen suuntautuvia katsauksia ja case-kuvauksia ajankohtaisesta aiheesta”.

Kilpailun shortlistalla oli palkittujen teosten lisäksi Sallamaari Muhosen Somekohut ja mainekriisit (Mainostajien liitto) ja Anna Soraisen Sori, johtajuus ja julkisuus kriisissä (Alma Talent).

Kultasulka-kilpailun tuomaristoon kuuluvat Talouselämä-lehden toimittaja ja tietokirjailija Katja Boxberg, Villivision luova johtaja Karri Gardemeister, Viestintätoimisto Manifeston partneri Mikko Koistinen, Omena-hotellien toimitusjohtaja Kati Niemelä, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun viestinnän yliopettaja ja tietokirjailija Hanna Rajalahti sekä MTL:n toimitusjohtaja Tarja Virmala.

Kultasulka-kilpailu on järjestetty vuodesta 1978. Kultasulka-nimeä kilpailu on kantanut vuodesta 1986. Kilpailu järjestettiin viimeksi vuonna 2017. Kaikille avoimeen kilpailuun oli tänä vuonna mahdollista osallistua teoksilla, jotka on julkaistu vuosina 2017–2019.

Markkinointi &Mainonta on osa Alma Talentia.