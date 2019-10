Lukuaika noin 3 min

Yhden omistajan Ahjosta on tullut kolmen partnerin yritys. Uusi partneri on Apollomatkat Suomeen tuonut Eva Torra, joka siirtyi toukokuussa 2018 Ahjoon konsultoimaan ajatusjohtajia. Torra omistaa yhtiöstä vähemmistöosuuden.

Sari-Liia Tonttila omisti viestintätoimisto Ahjo Communicationsin yksin yli 20 vuotta, mutta nyt osakkaita on kolme: Tonttila, toimitusjohtajana ja partnerina vuonna 2017 aloittanut Heini Hirvonen ja Eva Torra.

Yhtiöllä on kovat palveluiden kehittämis- ja kansainvälistymissuunnitelmat.

”Aloite tuli Evalta itseltään. Olen iloinen siitä, että Evalla on halua sitoutua Ahjoon. Hänellä on vahvaa strategista liiketoimintaosaamista, kunnianhimoa ja intohimoa viedä Ahjo yhdessä uudelle tasolle”, yhtiön perustaja Sari-Liia Tonttila sanoo.

Ahjo on kansainvälisen viestintätoimiston Weber Shandwickin edustaja Suomessa.

”Se sopii minulle hyvin, koska olen tehnyt urani kansainvälisissä pörssiyhtiöissä. Pelin ratkaisi se, että Ahjo toimii ajatusjohtajuusmallin pohjalta, jossa vastuullisuus ja arvot ovat vahvasti strategian ja tekemisen ytimessä”, Eva Torra kertoo.

Urallaan Torra on muun muassa luotsannut Apollomatkat nollasta Suomen neljänneksi suurimmaksi matkanjärjestäjäksi. Hän on työskennellyt myös JCDcaux Finlandin liiketoimintajohtajana ja markkinointijohtajana. Torralla on taustallaan vahva esimies- ja johtoryhmäkokemus, liikkeenjohdollinen koulutus (MBA) sekä psykologian opinnot, ja hän on sertifioitu bisnesvalmentaja. Ahjolla hän onkin toiminut johtoryhmien ja esimiesten valmentajana sekä strategisena konsulttina muutostilanteissa.

Ennen Ahjon palvelukseen siirtymistään Torra mietti, haluaako jatkaa johtajan uralla vai siirtyä yrittäjäksi konsultin roolin.

”Tein pitkän päivätyön kansainvälisten pörssiyhtiöiden suomalaisissa maayhtiöissä ensin mediapuolella ja sitten matkailualalla. Minulla on ollut tapana katsoa noin kymmenen vuoden välein, mitä seuraavaksi, ja tämä oli looginen jatkumo”, Torra sanoo.

Torra kertoo etsineensä työyhteisöä, jossa on vahva vastuullinen arvopohja ja jossa hän voi toimia kehittäjän roolissa.

”Haluan sitoutua ja nähdä oman työni tuloksen ja merkityksellisyyden konkreettisesti. Siinä syy siihen, että halusin omistajaksi. Yrittäjyys kiinnostaa”, Torra sanoo.

Ahjon toimitusjohtajan ja kolmannen partnerin Heini Hirvosen mukaan Torran tapa toimia ja viedä ajatusjohtajuuden rakentamisen menetelmää eteenpäin yrityksiin ja julkisiin organisaatioihin on vakuuttava.

”Hän on strategi ja valmentaja samassa persoonassa. Timantti yhdistelmä”, Hirvonen sanoo.

Myös Sari-Liia Tonttila kehuu Torran tekemää työtä.

”Viimeaikaiset suuret onnistumiset isoissa julkisen sektorin ja kuluttajapuolen asiakkaissa, kuten Unileverissä, Mash Finlandissa ja Jyväskylän kaupungissa, ovat sellaisen yhteistyön tulosta, jossa ahjolaiset ja Eva yhdessä asiakkaan kanssa ovat yltäneet melkein ihmeisiin”, Tonttila sanoo.

Ahjo on tullut tunnetuksi Suomen ensimmäisistä suurille pörssiyrityksille tehdyistä, Suomen rajat ylittävistä kriisisimulaatioista. Ahjo on myös lanseerannut ensimmäisen yritysten ajatusjohtajuusmallinsa, joka toimii tänä päivänä yrityksen koko brändinrakennuksen kulmakivenä.

Ahjon viimeaikaisia ajatusjohtajuustöitä ovat muun muassa Jyväskylän kaupunki, Microsoftin kumppaniyhteistyö ja Helsingin Uusi Yhteiskoulu.

”Se, että ympärillä on ihmisiä, jotka sitoutuvat tähän pitkällä tähtäimellä on tärkeää. Lisäksi erilaisella taustalla ja kokemuksella saadaan erilaisia näkökulmia liiketoimintaan. Se tuo uskoa ja uskallusta siihen, että olemme rakentamassa yritystä ja suomalaista viestintäkulttuuria. Kehittämään sitoutuminen on tärkeää”, sanoo Ahjon toimitusjohtaja Heini Hirvonen.

