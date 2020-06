Katri Kulmuni on sanonut esiintymisen jännittävän häntä, joten hän on ostanut viestintätoimistolta asiaan liittyvää koulutusta, jonka ministeriöt ovat maksaneet.

Valtionjohdon viestintäkoulutus nousi parrasvaloon tiistaina, kun Suomen Kuvalehti kertoi Tekirin laskuttaneen ministeriöitä liki 50 000 euron edestä puolen vuoden sisään. Apua oli annettu valtiovarainministeri Katri Kulmunille (kesk) useaan otteeseen.

Ihmetystä ja keskustelua on mediassa herättänyt kokonaishintalapun sekä maksajan eli valtion ohella koulutusten määrä ja erityisesti Tekirin perustajan ja hallituksen puheenjohtajan Harri Saukkomaan 700 euron (+ alv.) tuntilaskutus. M&M kysyi asiasta alan sisältä useilta ihmisiltä, joista osa kommentoi nimellään ja osa nimettömänä.

Pääsääntöisesti Tekirin konsulttien 350 euron tuntihintaa ei pidetä kovin ihmeellisenä. Monen mielestä Saukkomaan taksa on vähintäänkin konsultointien yläpäästä, mutta sillekin löytyy ymmärrystä, sillä yritysten hinnoittelumallit voivat vaihdella ja laskutukseen sisältyä muutakin kuin konsultin valmennusaikaa. Etenkin, jos tarve konsultoinnille on akuutti.

”Monesti, jos tuntihinta on kovin korkea, valmennus voi olla lyhyt ja tarve on tullut nopeasti eteen. Taustalla voi myös olla valmistelua vaikka kuinka monta tuntia, esimerkiksi selvitystä mitä mediassa tai somessa on kirjoitettu”, yksi lähde kommentoi.

Saukkomaata pidetään kokeneena konsulttina, joka voi pyytää työstään keskimääräistä enemmän, mutta siitä työstä asiakkaan pitää saada enemmän irti.

”Jos joku on valmis maksamaan korkeaa hintaa, sitä suurempaa lisäarvoa konsultin pitää tuottaa”, toinen lähde toteaa.

Pakko onnistua

Koulutukselle ja viestintäavulle on myös toistuvaa tarvetta. M&M:lle asiaa kommentoineet asiantuntijat sanovat, että vaikka esiintymisjännityksestä voi päästä helpostikin yli, se voi vaatia useampia ”sparrauksia”, jotka ajoitetaan tapahtuvaksi juuri ennen esiintymistilannetta.

Suomen Kuvalehden mukaan Tekir järjesti Kulmunille kaksi yksittäistä yli 6 000 euroa maksanutta valmennusta, joiden ajankohdat olivat mielenkiintoisia. Ensimmäinen niistä tapahtui syyskuussa päivää ennen kuin Kulmuni esiintyi Ylen Ykkösaamussa. Jälkimmäinen oli joulukuussa, samana päivänä kun Antti Rinne (sd) erosi pääministerin tehtävästä.

Kulmunin avustajan SK:lle lähettämän vastauksen mukaan näitä ja muita koulutuksia perusteltiin muun muassa sillä, että ”jokaisen esiintymisen on onnistuttava”.

”Esiintymisvarmuus vaatii harjoittelua sekä monimutkaistenkin hallinnonalan viestien tiivistämistä kansantajuisiksi. Siksi on tarpeellista saada esiintymisvalmennusta”, avustajan sähköpostissa sanottiin.

Lisäksi MTV:n haastattelussa tiistai-iltana Kulmuni selvensi tarvettaan sillä, että esiintyminen jännittää häntä.

”Esiintymiskammo on tosi yleistä. Yksi läheisimpiä kollegoitani, joka on esiintymisvalmentaja, on niin jännittynyt, kun hän pitää esiintymisvalmennuksia, että hänen jalkansa tärisee. Me olemme sosiaalisia eläimiä ja minuakin hermostuttaa, kun alan valmentaa ihmisiä. Se on luonnollista ja se pitää oppia kääntämään eduksi”, viestintäkonserni Milttonin strategiajohtaja, osakas Erik Bäckman kertoo.

Miltton on tehnyt tietoisen päätöksen, että se ei tee toimeksiantoja poliitikoille, sillä yritys luotsaa yrityksiä kommunikoimaan poliitikkojen kanssa ja asiassa voisi syntyä eettinen ristiriita. Eli heillä ei ole omakohtaista kokemusta poliitikkojen käyttämistä viestintätoimistopalveluista.

”Lisää valmennusta poliitikoille”

Esiintymis- ja viestintävalmentaja, yrittäjä Marjo Hellman sen sijaan kertoo, että poliitikkojen tilaamat media- ja viestintävalmennukset ovat melko yleisiä. Palveluja myydään koko puoluekentälle laidasta laitaan.

”Yleisin murhe on tämä hirveä jännittäminen ja harjoitus auttaa siihen aina. Kun uskoo viestiinsä ja on itse sisäistänyt sen, sitä ei tarvitse jännittää, mutta poliitikot joutuvat usein puhumaan toisen kirjoittamaa tekstiä ja silloin jännitys voi olla suurempi”, Hellman kertoo.

Hänen mukaansa moni kuvittelee tiettyyn asemaan noustessaan, että pitää käyttää tietynlaista kieltä tai puhua tietyllä tavalla ollakseen uskottava ja tämä pätee myös nuoriin ihmisiin. Marjo Hellman puhuu asiasta yleisellä tasolla, mutta todettakoon, että Kulmuni on ministeriksi suhteellisen nuori, 32-vuotias.

Tilanne on Hellmanin mukaan sama sukupuolesta riippumatta ja hän pyrkiikin aina neuvomaan, ettei aseman tarkoitus ole sitä, että pitää menettää oma persoona.

”Soisin jopa niin, että suurempi osa poliitikoista osaisi käyttää valmentamista esiintymisen apuna. Poliitikkojen puheita katsoessa erottaa hyvin helposti ne hyvät ja ne, jotka eivät ole sisäistäneet omaa tyyliään ja omia vahvuuksiaan”, Hellman sanoo.

Hänen mukaansa moni johtavassa asemassa oleva henkilö saattaa ajatella olevansa hyvä ihmisten kanssa ja suoriutuvansa tilanteesta kuin tilanteesta, mutta kyse voi olla harhasta.

”Esiintymiseen ei voi ottaa ylimielistä asennetta.”

Milttonin Erik Bäckmanin mukaan jotkin onnekkaat ovat syntyneet siihen, että he osaavat vaistonvaraisesti viestiä vastaanottajaa puhuttelevalla tavalla, mutta useimmat joutuvat sitä treenaamaan. Tarve koulutukselle on ollut aina olemassa, ja nykyään kulttuurin avautuminen ylipäätään sekä tunneälyn korostaminen on tuonut vahvemmin esiin sen, että esiintymis- ja viestintävarmuutta pidetään osana ammattitaitoa, oli sitten kyse myyjästä, insinööristä tai johtajasta. Bäckmanin mukaan palaute valmennettavilta on usein, että valmennus on antanut edellytyksiä tehdä omaa työtään paremmin.

Mediassa moni toimittaja ja oppositiopoliitikko, samoin kuin osa M&M:n haastattelemista viestintäasiantuntijoista on kummeksunut, että Kulmunin koulutukset on maksettu valtion eikä keskustan kassasta, mutta Bäckmanilla on asiaan toinen näkökulma.

”Jos poliitikoista puhutaan, niin kyllä minä haluan, että tätä maata johtavat ihmiset, joilla on nämä taidot. Minun verovarojani saa käyttää heidän kouluttamiseensa, vaikka ne rahat eivät tulisikaan Milttonin kassaan”, Bäckman sanoo.

”Tieytysti olisi hyvä, että näitä taitoja opetettaisiin jo peruskoulussa, silloin se olisi tasa-arvoista.”

Kova paine voi pahentaa pelkoa

Poliitikot puhuvat ja tapaavat ihmisiä työkseen eli voisi siis kuvitella, että esiintyminen on heille luontevaa. Kriittisen korkeakoulun järjestämässä Puhujakoulussa opettava Markus Neuvonen ei näe asiaa aivan niin yksioikoisesti.

Hän toteaa kommentoivansa asiaa yleisellä tasolla, mutta kovia paineita sisältävässä työssä, kuten ministerin toimessa, pelko voi kasvaa uusien tilanteiden myötä ja pahentua.

”Esiintymistilanteet voivat traumatisoida ihmisiä. Hyvä esiintymisvalmennus sisältää terapeuttisesta perinteestä lainaavia komponentteja ja terapia voikin olla parempi apu siihen kuin viestintäkonsultaatio,” Neuvonen kertoo.

”Keskivaikeasta esiintymisjännityksestä pääsee helposti eroon, mutta on ihmisiä, joilla on hyvinkin voimakkaita aversioita esiintymistä kohtaan. Todella voimakkaaseen esiintymispelkoon määrätään myös toisinaan lääkkeitä.”

Konsulttien tuntiveloituksiin hän ei osaa ottaa kantaa, mutta kertoo anekdootin Puhujakoulusta, joka kestää 110 tuntia ja maksaa 1 700 euroa per osallistuja.

”Moni koulutukseen osallistunut viestintäkonsultti on ollut suorastaan loukkaantunut meidän puolestamme siitä, että kurssi on niin halpa”, Neuvonen nauraa.