Lapin kahdeksaa vuodenaikaa -näyttelyssä VR toi Tunturin tarina -elokuvan aineistoa Helsingin päärautatieasemalle. Yhteistyö alkoi jo ennen pandemiaa.

Tapaus: VR markkinoi Lappia Tunturin tarina -elokuvan aineistoa hyödyntävällä Lapin kahdeksan vuodenaikaa -näyttelyllä

Kuka teki: VR ja MRP Matila Röhr Productions, toteuttajana Tapaus

Tavoite: Saada ihmiset innostumaan Lapin-matkailusta

VR on tänä syksynä satsannut Lapin markkinoimiseen. Tuorein esimerkki siitä on Lapin kahdeksan vuodenaikaa -näyttely Helsingin päärautatieaseman Kulttuurihallissa. Näyttely esittelee pohjoisen vaihtelevia sääolosuhteita ja luonnon kauneutta Tunturin tarina -elokuvan aineiston avulla.

VR:n digitaalisten palveluiden ja markkinoinnin päällikkö Vanessa Lehtinen kertoo, että yhteistyö elokuvan tuottaneen MRP Matila Röhr Productionsin kanssa alkoi jo ennen korona­viruspandemiaa, lähes vuosi sitten.

”Olimme sitä mieltä, että arvomme kohtaavat hyvin heidän elokuvaprojektinsa kanssa ja haluamme olla siinä mukana.”

Näyttely on vain yksi osa yhteistyötä. VR on myös tehnyt elokuvan ohjaajan Marko Röhrin kanssa podcastin ympäristöystävällisestä matkustamisesta ja Röhr on käynyt VR:n yritysasiakastilaisuuksissa puhumassa elokuvanteosta ja junan merkityksestä vahvasti ympäristöarvoja painottavan elokuvan tekemisessä. Tunturin tarina on jatkoa elokuville Metsän tarina ja Järven tarina. Kaikissa kolmessa elokuvassa tuodaan luonnon kauneuden kuvaamisen kautta esiin viestiä siitä, että se kannattaa säilyttää.

VR pystyy myös hyödyntämään elokuvan kuvastoa muutenkin kuin näyttelyssä.

”Käyttäisimme muutenkin kuvia Lapista, ja mieluummin käytämme nyt näitä tämän yhteistyön kautta saatavia. Heillä on mielettömän hienoa kuvamateriaalia, josta osaa me saamme hyödyntää kanavissamme.”

Toki elokuvantekoa sponsoroineen VR:n logo myös näkyy Tunturin tarinan lopputeksteissä, mutta Lehtisen mukaan logonäkyvyys ei ole ensisijaista ja VR pyrkii markkinoinnissaan muutenkin yhä enemmän tekemään yhteistöitä, joissa löydetään yhdistäviä tekijöitä ja intressit ja arvot kohtaavat.

”Silloin aika luontevasti löytyy kivoja asioita, joiden varaan rakentaa näkyvyyttä ja tekoja.”

Yhteistyö Tunturin tarinan tekijöiden kanssa ulottuu parin vuoden ajalle. Lehtinen ei kerro sen tarkkaa hintaa.

”Vuositasolla ei puhuta kuusinumeroisista summista”, hän muotoilee.

VR:n kannalta yhteistyön tavoitteena on saada ihmiset innostumaan Lapin-matkailusta ja sitä kautta myydä junalippuja. Näyttelyssäkin kerrotaan, miten Lappiin pääsee yöjunalla ja korostetaan sekä junan ympäristöystävällisyyttä että yöjunassa omassa hytissä matkustamisen turvallisuutta myös koronaviruspandemian aikana.

Näyttelyssä esiteltävät Lapin kahdeksan vuodenaikaa liittyvät myös siihen, että VR on tänä syksynä ensimmäistä kertaa saanut myyntiin yöjunapaikat vuodeksi eteenpäin. Aiemmin varaukset on päässyt tekemään selvästi lyhyemmällä aikajänteellä, mutta nyt kehitystyön seurauksena kaikkien kahdeksan vuodenajan matkat ovat jo varattavissa.

Tänä vuonna VR on myös lisännyt junavuoroja Lappiin ja alentanut lippujen hintoja sekä esitellyt Lapin ruskaa päärautatieasemalla ja netissä ruskalive-lähetyksessä. On vaikea sanoa, mikä osuus VR:n omilla kampanjoilla on Lapin-matkojen tämän vuoden suosioon, mutta Lehtisen mukaan ­yöjunamyynti joka tapauksessa vetää tällä hetkellä kaikkein parhaiten.

”Kokonaisuudessaan matkamäärät ovat puolittuneet ja matkustus painottuu vapaa-aikaan. Yöjunamatkustaminen on kuitenkin voimissaan. Siihen toki vaikuttaa se, että mediassa on muutenkin puhuttu paljon Lapista.”

