Lukuaika noin 5 min

Axa Fahler, Marko Nyberg, Aksu Soini, Ykä Nieminen ja Frej Karlson ovat perustaneet uuden radio- ja äänimainontaan sekä podcasteihin erikoistuneen suunnittelu- ja tuotantoyhtiön Bananas Dulcen. Yhtiö haluaa kannustaa markkinoijia kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota äänen tuotantoon ja laatuun ja näkee äänen tekemisen luovana käsityöammattina.

”Ajattelemme ääntä samalla pieteetillä kuin liikkuvan kuvan tuotantoyhtiöt liikkuvaa kuvaa”, Axa Fahler kuvailee yhtiön liikeideaa M&M:lle.

Uuden yhtiön ideana on toimia liikkuvan kuvan mainostuotantoyhtiöiden tapaan. Bananas Dulce suunnittelee ja tuottaa ääntä ja tekee toimiston tai mainostajan ideoimille käsikirjoitusaihioille tai kampanja-ajatuksille niin kutsuttuja treatmenteja eli esittelee oman näkemyksensä siitä, miten mainos kannattaisi toteuttaa ja tuottaa.

Juuri treatmentit ovat uuden työskentelytavan kulmakivi.

”Hyvä treatment parantaa lopputulosta sata kertaa sadasta. Se kierros kannattaa käydä aina, oli kyseessä minkä kokoluokan toimenpide tahansa. Toki teemme myös suoria tuotantoja, mutta kannustamme näkemyksen pyytämiseen. Se on jokapäiväistä hommaa liikkuvan kuvan puolella”, sanoo tuottaja Ykä Nieminen tiedotteessa.

Nieminen on aiemmin tuottanut muun muassa kolme Jussia voittaneen Häiriötekijä-elokuvan. Hän ja pitkän linjan mainosspottituottaja Frej Karlson tuovat Bananas Dulceen kokemusta tv-tuotantoyhtiö Mjölkistä. El Camino Helsingin äänisuunnittelijan Aksu Soinin ja äänispesialistin, Husky Rescue -bändissäkin vaikuttavan Marko Nybergin Fahler kuvailee kuuluvan Suomen luovimpiin tv-sarjojen, elokuvien ja mainosfilmien äänien tekijöihin. Fahler puolestaan on Suomen toimistokentän palkituin radiomainonnan suunnittelija 2000-luvulla. Hän on työskennellyt mainostoimistoissa yli 20 vuotta, viimeksi Folkissa.

Bananas Dulce ottaa tv-mainostuotantoyhtiöistä mallia myös käyttämällä oman tiiminsä lisäksi freelancer-kirjoittajia ja -suunnittelijoita. Yhtiön listalla ovat käsikirjoittaja-ohjaaja-näyttelijä Petteri Summanen, copywriter Antti Tuominen ja suunnittelija Tuukka Tujula.

Marko Nybergin mukaan myös freelancereiden tarjoaminen tuo lisäarvoa ja laventaa palvelutarjontaa.

”Liikkuvan kuvan toimijat tarjoavat ohjaajia, me äänikirjoittajia”, Nyberg sanoo tiedotteessa.

”Monet brändit tuntuvat alihyödyntäneen äänen käyttöä”

Fahlerille radio- ja äänimainonta ja podcastit ovat olleet jo pitkään rakkain mainonnan suunnittelun osa-alue. Äänituotantoyhtiöt ovat hänen mukaansa kuitenkin toimineet keskenään varsin samalla tavalla ainakin niin kauan kuin hän on ollut alalla. Fahler ei ole koskaan ollut tilanteessa, jossa mainostoimistossa oltaisiin tutkailtu radio-treatmenteja samalla tavalla kuin tv-mainosten kohdalla tehdään joka kerta.

”Hyvin kärjistetysti verraten ja mutkat suoriksi vetäen jos esimerkiksi mainostoimisto kirjoittaa radiomainoksen käsikirjoituksen, se lähettää sen tuotantoyhtiöön tuottajalle sähköpostilla, seuraavaksi mietitään spiikkaaja ja sitten jo ollaankin äänityskopissa ja mainos tuotetaan valmiiksi”, Fahler sanoo.

Bananas Dulcen idea on parantaa lopputulosta treatmenteilla samaan tapaan kuin liikkuvan kuvan mainostuotantoyhtiöt ovat jo aiemmin tehneet.

”Tuomme väliin yhden alan, mikä on mainostoimistojen edustajille tuttua siitä, miten prosessi menee liikkuvan kuvan tuotannoissa”, Fahler sanoo.

Uudenlaista liikeideaa ja osaamisen yhdistelmää ryhdyttiin toteuttamaan Fahlerin mukaan siksi, että perustajien näkemyksen mukaan äänessä on valtavasti potentiaalia.

”Äänen kulutus kasvaa koko ajan, ja monet brändit tuntuvat alihyödyntäneen äänen käyttöä”, hän sanoo.

Bananas Dulce uskoo äänimainonnan nousuun ja laadun paranemiseen, kun audion kuluttaminen kasvaa maailmanlaajuisesti. Fahlerin näkemys on, että laadukasta äänimainontaa järjestelmällisesti tekevät yritykset myös menestyvät kaupallisesti.

”Samoin radioon ja podcasteihin panostavat suunnittelijat huomaavat, että äänen kautta ajatteleminen avaa uusia polkuja ideoiden luomiseen. Me haluaisimme rakastuttaa ja kannustaa uusia suunnittelijoita ja mainostajia äänen tekemiseen. Ääni sopii mihin kampanjaan ja mille tuotteelle tahansa”, Fahler sanoo.

Hänen mukaansa äänen edut korostuvat erityisesti nykyisessä tilanteessa, sillä moneen muuhun mediaan verrattuna äänituotanto on nopeaa ja edullista.

”Joku voisi sanoa, että nyt on mielenvikainen aika perustaa yritys, mutta toisaalta voi myös sanoa, että aika on täydellinen. Markkinoinnin ja mainonnan ala on nyt aika ihmeissään, ja haluamme ajatella, että nyt kenttä kaipaa uudenlaista tekemistä. Äänimainonta on suhteellisen edullista ja nopeaa tuottaa, joten nyt on otollinen aika houkutella uusia brändejä tekemään laadukkaampaa ja järjestelmällisempää ääni- ja radiomainontaa ja kaupallisia podcasteja”, Fahler sanoo.

Poikkitieteellinen porukka ja otollinen hetki

Fahlerin mukaan ajatus yrityksen perustamisesta on kutkutellut mielessä jo muutaman vuoden, mutta nyt kohdalle yllättäen osui mahdollisuus perustaa se juuri tällä kokoonpanolla.

”Minulla ei monta sekuntia mennyt tajuta, että tähän on nyt syytä lähteä mukaan, varsinkin tällaisen aika poikkitieteellisen porukan kanssa. Mukana on erittäin vahvaa äänisuunnittelu- ja sävellysosaamista, ison paletin hallintaa liikkuvan kuvan tuotannon puolelta ja omalta osaltani käsikirjoittamista ja mainonnan suunnittelua. Pari vuotta sitten ei olisi voinut ajatellakaan, että tällaisen porukan kasaaminen olisi edes mahdollista. Ajoitus ja kumppanit osuivat nyt täydellisesti”, Fahler sanoo.

Fahlerin edellinen työpaikka Folk on tänä keväänä joutunut monen muun yhtiön tavoin käymään yt-neuvottelut. Fahlerin mukaan se ei kuitenkaan ollut yrittäjäksi ryhtymisen syy.

”Ehkä se joudutti tätä, mutta toisaalta luulen, että olisimme aloittaneet tällä ryhmällä oman yrityksen muutenkin. Nyt tietysti oli senkin tilanteen takia otollinen hetki tehdä tämä ratkaisu. Tuntuu, että niin monella taholla ei nyt ole näkymää tulevaisuuteen kovin pitkälle. Se helpotti, mutta ei sinänsä ollut syy yrityksen perustamiselle.”

Fahler pohtii, että muulloin asioita usein helposti lykätään muutamalla kuukaudella ja ne saattavat unohtua, mutta nyt tilanne sai painamaan kaasua.