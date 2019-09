Yhdysvaltojen terveysviranomainen julkaisi tällä viikolla tiedon, että kahden viime vuoden aikana nuorison sähkötupakan käyttö on kaksinkertaistunut.

Terveysriski. Yhdysvaltojen terveysviranomainen julkaisi tällä viikolla tiedon, että kahden viime vuoden aikana nuorison sähkötupakan käyttö on kaksinkertaistunut.

Sähkötupakan valmistajilla on takanaan erittäin huono viikko.

Intian hallitus kielsi keskiviikkona sähkösavukkeiden valmistuksen ja maahantuonnin, koska katsoo niistä olevan kasvamassa terveysuhka kansalaisille.

Eilen kävi ilmi, että media-alalla uusi suuri yritys on liittynyt joukkoon, joka kieltää sähkötupakan mainostamisen kanavillaan. Maailmalaajuisesti toimiva tv-, radio- ja kustannusyhtiö CBS ilmoitti, etteivät sähkötupakkamainokset ole enää tervetulleita sen mainoskatkoihin, kertoo tietotoimisto Axios.

Aikaisemmin saman ilmoituksen ovat tehneet esimerkiksi CNN, sen emoyhtiö WarnerMedia ja Viacom.

Uutiskanavien mainoksista kieltäytymisen takana on tieto, että Yhdysvalloissa on vahvistetusti kuollut nyt kahdeksan ihmistä sähkötupakan käyttöön liittyviin keuhkosairauksiin. Kahdeksas henkilö on eilen kuollut keski-ikäinen mies Missourista.

Tällä viikolla Yhdysvaltojen terveysviranomainen julkaisi tiedon, että kahden viime vuoden aikana nuorison sähkötupakan käyttö on kaksinkertaistunut. Tutkimus oli tehty sikäläisten 8., 10. ja 12. luokka-asteen oppilaiden keskuudessa.

CDC (Centers for Disease Control) kertoi eilen torstaina, että maan sähkösavukkeita tai höyrystettyä kannabista polttavien vakavat hengitystiesairaudet ovat lisääntyneet lähes 50 prosenttia yhdessä viikossa ollen nyt 530 tapausta, kertoi Axios.

