Suomessa neljättä kertaa järjestettävä Vuoden Toimisto -tutkimus kartoittaa markkinointi-, mainos- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluja tarjoaviin toimistoihin. Käynnissä olevan tutkimuksen oma kampanja suunniteltiin sokkona – poikkeuksellisella työtavalla haluttiin korostaa palautteen ja tutkimustiedon merkitystä toimiston ja asiakkaan välisessä yhteistyössä.

Ruotsalaisen markkinatutkimustoimisto Regin konseptiin perustuva Vuoden Toimisto -tutkimus tarjoaa toimistoille tietoa asiakkaiden suhtautumisesta heidän työnsä laatuun.

Tutkimukseen vastaavat osallistuvan toimiston omat asiakkaat, jotka arvioivat muun muassa yhteistyön tuloksellisuutta ja sujuvuutta.

Suomessa tutkimuksen mediakumppanina toimii Alma Media, joka vastaa myös helmikuussa 2020 järjestettävän palkintogaalan järjestelyistä. Tämän vuoden osanottajalista julkaistaan 8. tammikuuta. Finalistien lista on julki 22. tammikuuta. Gaala järjestetään 5. helmikuuta Helsingissä.

Gaalassa julkistetaan myös tutkimuksen keskeiset tulokset ja palkitaan toimistot, joiden asiakkaat ovat markkinoiden tyytyväisimpiä.

Voittajat julkistetaan myös Alman medioissa, kuten Markkinointi & Mainonnassa ja Kauppalehdessä.

”Vuoden Toimisto -tutkimus on hyvä työkalu, joka konkretisoi markkinointipäättäjien odotukset kumppaneita kohtaan. Me Almalla haluamme edesauttaa markkinoinnin tuloksellista ja pitkäaikaista kehittämistä sekä tukea tätä kautta suomalaisten yritysten liiketoiminnan kasvua. Markkinointi on kasvun moottori”, muistuttaa Alma Median markkinointijohtaja Kirsi Stenberg.

Nyt käynnissä olevan Vuoden Toimisto -tutkimuksen kampanjan on suunnitellut TBWA\Helsinki, joka voitti edellisessä tutkimuksessa isojen mainostoimistojen sarjan.

Kampanjan ideana on osoittaa, kuinka tärkeää palaute on toimistoille: ilman palautetta työskentely on kuin sokkona toimisi.

TBWA:n suunnittelijat havainnollistivat asian tekemällä mainoksia konkreettisesti side silmillä. Ilmoituksia suunniteltiin Vepsäläiselle, Atria Wilhelmille, Nokian Renkaille, Arlalle, S-marketeille ja Fortumille.

Sokkona suunnitellut ilmoitukset julkaistaan lähiviikkoina.

”Melko hurjaa jälkeä syntyi – mikä ei toki ollut yllätys. Olihan tämä aika äärimmäinen tapa dramatisoida sitä, kuinka haastavaa suunnittelu olisi, jos ei olisi selvää käsitystä siitä, mitä ollaan tekemässä. Mutta toisaalta palautteen ja avoimuuden merkityksestä asiakkaan ja toimiston välisessä suhteessa tuskin voi korostaa liikaa”, painottaa TBWA:n designer Timo Klemola.

Palautetta vahvuuksista ja kehityskohteista

Vuoden Toimisto -tutkimus antaa toimiston omien vahvuuksien ja kehityskohteiden lisäksi tietoa merkittävimmistä toimiston valintaan vaikuttavista kriteereistä ja markkinointialan kehityssuunnista. Osallistuminen tutkimukseen on ilmaista, mutta toimistokohtaiset tulokset ja raportit ovat maksullisia.

”Meille oli kunnia päästä suunnittelemaan kampanja Vuoden Toimisto -tutkimukselle. Valinta vuoden toimistoksi isojen mainostoimistojen kategoriassa oli tietysti upea tunnustus, mutta sitäkin tärkeämpää oli käyttöömme saatu tutkimustieto. Kuuntelemme asiakkaitamme ja seuraamme asiakastyytyväisyyttä tietenkin monin eri tavoin, ja Vuoden Toimisto -tutkimuksesta saatu informaatio on todella tärkeä osa tätä kokonaisuutta”, kertoo TBWA:n toimitusjohtaja Sami Tikkanen.

”Jos markkinointia suunnitellaan sokkona ilman tutkimustietoa ja palautetta, lopputulos on harvoin halutunlainen. Korjaava palaute on kommunikaatiota parhaimmillaan ja juuri palautteen antaminen on Vuoden Toimisto -tutkimuksen ytimessä. Esittämällä näkemyksensä toimistonsa vahvuuksista ja kehityskohteista yritys tekee palveluksen itselleen, toimistolleen ja koko suomalaiselle markkinoinnille”, toteaa Regin toimitusjohtaja Pia Grahn.

Markkinointi & Mainonta on osa Alma Mediaa.