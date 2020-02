Lukuaika noin 2 min

Vuosien kuluessa Helsingin Sanomat on päätynyt lukuisten suomalaisartistien sanoituksiin. Etenkin painetun lehden varhainen jakeluajankohta on muodostunut tunnistettavaksi aikakäsitteeksi, kuten muun muassa Sannin “oo välil kotona jo ennen Hesarii” ja Knipin “kattelen telkkarii, oottelen Hesarii” -säkeistä huomaa. Tähän havaintoon nojaa Helsingin Sanomien uusi kampanja, joka hyödyntää otteita Kauko Röyhkän, Knipin, Nylon Beatin ja Sannin kappaleista. Sen tarkoituksena on korostaa Helsingin sanomien roolia osana suomalaisten jokapäiväistä elämää.

Keskiviikkona tv- ja radiokanavilla alkaneessa uudessa mainoskampanjassa kuullaan ja nähdään otteita suomalaisartistien kappaleista.

”Kampanjan avulla haluamme kuvata erityisesti sitä, että Helsingin Sanomat on luonnollinen osa suomalaisten arkea ja elämää. Mustan talven jälkeen halusimme myös viestiä tämän mahdollisimman värikkäästi ja äänekkäästi”, sanoo HS:n brändin ja sisältöjen markkinointipäällikkö Niina Käkelä ja kiittää musiikintekijöitä ja animoinnin ammattilaisia kampanjaan mukaan lähtemisestä.

Kampanja viestii Helsingin Sanomien tarjoavan sanoituksia popkulttuurista politiikkaan, taiteesta talouteen ja rockista ruokaan.

TBWA\Helsingin suunnitteleman kampanjan visuaalisuus rakentuu vahvasti tekstin ympärille. Kullekin sanoitukselle on luotu oma, kappaleen henkeä kunnioittava typografinen kuvituksensa. Kuvituksista ovat vastanneet Eino Korkala ja Juha Liede ja liikkuvan kuvan animoinneista Brink Helsinki. Radiospoteista on vastannut Nelonen Median Renny Järvinen.

TBWA\Helsingin luova johtaja Erno Reinikainen kertoo, että kampanjan visuaalisessa ilmeessä hyödynnettiin käsinpiirrettyä typografiaa, joka muunnettiin 3D:n ja kuvituksen avulla lopulliseen muotoonsa.

”Kuvat suunniteltiin ilmentämään kappaleiden sanomaa kuvittamalla ne vahvasti fonteista rakentuvin kokonaisuuksin. Radion ja liikkuvan kuvan äänipuoli rakennettiin täysin alkuperäisiä kappaleita hyödyntäen. Erillistä, ideaa selittävää tasoa ei juuri tarvittu, koska biisit itsessään kertovat jo kaiken oleellisen – miten Hesari on juurtunut osaksi suomalaista kulttuuria ja elämää”, Reinikainen sanoo tiedotteessa.

Kampanja alkoi keskiviikkona radiossa ja televisiossa. Se tulee näkymään myös display- ja somemainontana sekä viikosta 10 alkaen myös katukuvassa, kun ulkomainonta käynnistyy pääkaupunkiseudulla.

Käkelä ei kerro kampanjan hintaa, mutta sanoo, että kampanjan kustannukset ovat kokoluokaltaan keskitasoa.

”Olemme toki maksaneet artisteille ja kappaleiden tekijöille kappaleiden käytöstä sen mukaisen hinnan kuin alalla yleensäkin on tapana. Kampanja tehtiin hyvin nopeasti. Musiikki ja visuaalisuus puhuvat puolestaan”, Käkelä sanoo M&M:lle.

Nyt mainoksissa kuultavat kappaleet ovat Knipin Sotku, Kauko Röyhkän Keskinkertaisuutta, Nylon Beatin Moka ja Sannin Että mitähän vittua.

Jatko-osienkin tekeminen on sopivien kappaleiden puolesta mahdollista.

”Hesaristahan lauletaan muissakin biiseissä. Katsotaan kevättä ja kesää kohden, miten kampanja menee ja haluammeko ottaa vielä lisää biisejä animointiin”, Käkelä sanoo.