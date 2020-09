Lukuaika noin 2 min

Kasvuyrityksiin keskittyvä viestintätoimisto San Francisco Agency on lanseerannut uuden Bay Area -nimisen verkoston. Kyseessä on kasvuyrityksiä palveleva hajautettu freelancereiden yhteistyöverkosto, johon valitaan itsenäisiä yrittäjiä, jotka ovat tottuneet työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä ja kaikkein vaativimpien yritysten parissa.

Verkoston on tarkoitus auttaa kasvuyrityksiä sujuvoittamalla yhteistyötä freelancereiden kanssa. Verkosto toimii hajautetusti siten, että kuka tahansa verkoston jäsenistä voi tuoda sille uusia asiakkaita ja valita mukaan kuhunkin projektiin parhaiten sopivat kumppanit. Samalla varmistetaan korkea laatu ja sujuvat prosessit.

Bay Arean perustaja ja San Francisco Agencyn toimitusjohtaja Juhani Polkko kertoo, että ajatus verkostosta syntyi vuonna 2018 alkaneesta yhteistyöstä Nesteen kanssa.

“Olemme työskennelleet freelancereiden kanssa pienissä määrin jo yli 10 vuotta. Reilu kaksi vuotta sitten Nesteen markkinointipäällikkö kyseli suositussa MarkkinointiKollektiivi-ryhmässä freelanceria apuun design-projektiin. Tartuin rohkeasti kyselyyn, ja siitä syntyi yli kaksi vuotta kestänyt yhteistyö, jossa omien työntekijöidemme lisäksi on ollut mukana useita freelancereita. Easy Deli -itsepalvelukaupasta ja muista uusista palveluista sen ympärillä voimme kaikki olla hyvin ylpeitä”, Polkko kertoo tiedotteessa verkoston perustamisesta.

Polkon mukaan keväällä oli sopiva aika miettiä, miten koronavirustilanne vaikuttaa markkinointialaan pitkällä aikavälillä.

”Business Finlandin osittain rahoittaman kehitysprojektin puitteissa kokosimme aiemmat opit Bay Area -konseptiksi. Uskon, että jatkossa freelancereiden kanssa toimiminen on yrityksille yhä luonnollisempi vaihtoehto, mutta usein yritykset haluavat kumppaneita, jotka ovat jo sisällä pohjoismaisessa yrityskulttuurissa”, hän sanoo.

Freelancerit hyötyvät verkoston tuomista yhteistyömahdollisuuksista. Yksi ensimmäistä verkostoon valituista yrittäjistä on Slushin hovikuvaajana tunnettu Petri Anttila.

“Freelance-työ on minulle luontevin tapa ansaita elantoni. Nautin sen tuomasta vapaudesta työskennellä milloin ja missä haluan. Uskon saavani Bay Arean kautta enemmän liidejä ja uusia asiakkaita. Sen lisäksi on paljon mukavampi olla osa tiimiä”, Anttila sanoo tiedotteessa.

Bay Area -verkoston jäsenet ovat markkinoinnin asiantuntijoita, joiden ydinosaamista ovat muun muassa digitaaliset palvelut, verkkosivustot, UI-design, markkinoinnin automaatio ja kasvuhakkerointi. Verkostoon haetaan kolmivaiheisen prosessin kautta. Lopulliseen päätökseen vaikuttavat muun muassa freelancerin kokemus, asiakasreferenssit ja osaamisen kysyntä.

Lanseerausvaiheessa verkostoon on valittu 12 Suomessa toimivaa markkinointiviestinnän ammattilaista. Bay Arean tavoitteena on kasvaa vuoden 2021 loppuun mennessä noin sadasta ammattilaisesta koostuvaksi verkostoksi, jolla on asiakkaita kaikissa New Nordic -alueen maissa, eli Suomen lisäksi muissa Pohjoismaissa ja Virossa.