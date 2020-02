Lukuaika noin 2 min

S-ryhmän suurin alueosuuskauppa, Helsingissä ja lähialueella toimiva HOK-Elanto houkuttelee ehdokkaita osuuskauppavaaleihinsa henkilökohtaisella trubaduuriyhtye Kalevauva.fi:n esittämällä kannatuslaululla. Oman personoidun kannatuslauluvideon voi luoda kampanjan nettisivuilla.

Personointia varten kysytään kannatuslaulun kohteen etunimeä ja asuinpaikkaa, yhtä vaihtoehdoista valittavaa vahvuutta ja yhtä heikkoutta sekä yhtä hänen saavutustaan ja kaupunkitoivettaan.

Vahvuudesta ja heikkoudesta lauletaan itse kappaleessa, ja muut tiedot näkyvät videolla teksteinä.

HOK-Elannon viestintä- ja markkinointijohtaja Tuomas Ahola kertoo, että joka neljäs vuosi järjestettävät edustajistovaalit ovat osuuskaupan viestinnässä iso asia.

”Olemme viestineet ja markkinoineet tiiviisti, ja halusimme viihteellistä sisältöä osaksi kampanjaa.”

Viihteelliseksi sisällöksi keksittiin henkilökohtaiseksi räätälöitävä kannatuslaulu, ja kiinnostavaksi artistiksi nousi Kalevauva. Ideana on, että hauskan sisällön käyttämisen ohessa ihmiset voivat tutustua osuuskauppaan, osuustoimintaan ja siihen, miten edustajisto liittyy osuuskaupan johtamiseen.

Kalevauva-huvin kohderyhmää ovat erityisesti nuoret HOK-Elannon asiakasomistajat.

”Vaalit ovat iso ja monimutkainen kokonaisuus, josta ei välttämättä saa helposti kiinni, joten halusimme tehdä erityisesti nuorta kohderyhmää tavoittelevan mielenkiintoisen konseptin”, Ahola sanoo.

Kannatuslaulugeneraattoria mainostetaan verkossa, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Ahola kertoo, että sisällön viihteellisyyden vuoksi painotus on ollut erityisesti viikonlopuissa.

Aholan mukaan kampanja on otettu vastaan todella positiivisesti.

”Mietimme, miten tällainen sisältö otetaan vastaan osana vaaleja ja miten viihteellinen sisältö siihen yhteyteen sopii. Palaute on ollut hyvää ja sen mukaista kuin mitä olemme hakeneet.”

Aholan mukaan jo nyt nähdään, että ehdokkaita on innostunut mukaan vaaleihin. Tarkkoja lukuja on kuitenkin vielä mahdotonta sanoa, sillä ehdokasasettelu jatkuu perjantaihin asti.

Koko edustajistovaalien markkinoinnin on suunnitellut Bob the Robot. Ahola ei kerro, kuinka paljon rahaa HOK-Elanto vaalien markkinoimiseen käyttää, mutta hänen mukaansa kyse on isosta asiasta. Itse vaalien läpi viemisen lisäksi edustajistovaalien aika on myös tärkeää aikaa HOK-Elannon brändinrakennukselle.

Koko vaalien markkinointi ja viestintä jakautuu neljään osaan. Ennakkoviestintä on aloitettu jo joulukuussa, nyt ollaan ehdokasasetteluvaiheessa ja itse vaalit käydään maalis–huhtikuussa, jonka jälkeen vuorossa on vielä tulosviestintä. Suurta yleisöä tavoitellaan massamedioiden kautta lähinnä ehdokasasettelu- ja äänestysvaiheissa.

Edustajistovaalit käydään tänä vuonna HOK-Elannon lisäksi myös yhdeksässä muussa osuuskaupassa.