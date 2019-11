Lukuaika noin 2 min

Piilaakson it-väen hypettämä Allbirds moittii Amazonia siitä, että se on kopioinut yhtiön merinovillasta tehtyjen lenkkareiden ulkonäön ja myy niitä kolmanneksella aitojen Allbirds-lenkkareiden hinnasta, uutisoivat muun muassa Bloomberg, BBC ja AdAge.

Allbirdsin perustajan Joseph Zwillingerin mielestä Amazonin ei pitäisi kopioida vain ulkonäköä vaan myös lenkkareiden ekologiset kriteerit täyttävää materiaalia.

”Meitä mairittelee tuotteittemme samankaltaisuus, mutta toivomme, että ne ulottuisivat myös ympäristölle ystävällisin materiaaleihin”, sanoo Zwillinger Mediumissa maanantaina julkaistussa kirjoituksessa.

Zwillinger tarjosi Amazonille myös apuaan materiaalien hankinnassa. Amazon on kieltäytynyt kommentoimasta asiaa.

Allbirds on tuorein Amazonia moittiva bräbdi. Amazonilla on yli 1 000 omaa brändituotetta, kuten huonekaluja, tortilloja ja puhelimien latureita.

Kodintarvikkeita myyvä Williams-Sonoma haastoi Amazonin oikeuteen viime vuonna ja väitti, että yksi Amazonin oma pallotuoli on ”silmiinpistävän samanlainen” WS:n West Elm -brändin alla myytävän kuuluvan tuolin kanssa.

Amazonin vakuuttaa, että sen omat merkkituotteet edustavat vain murto-osaa yhtiön kokonaismyynnistä ja että tärkeää, että kuluttajat löytävät juuri haluamansa tuotteet yhtiön valikoimasta.

Jotkut brändit eivät enää uskalla myydä tuotteitaan Amazonin kautta, koska pelkäävät Amazonilla olevan liikaa vaikutusvaltaa ostopäätöksissä. Nike esimerkiksi on lopettanut tuotteidensa myynnin Amazonilla ja keskittyy myymään tuotteitaan suoraan kuluttajille. Birkenstock on tehnyt saman ratkaisun.

Asiantuntijat arvelevat että ongelmat Amazonin kanssa jatkuvat tämän jälkeenkin.

Goat Colsultingin perustaja Will Tjernlund sanoo kuulevansa usein, etteivät brändit uskalla myydä Amazonin kautta. Hän kehottaa brändejä rakentamaan ”kulttiluonnetta” itselleen, juuri kuten Allbirds on tehnyt.

Amazonin pitää olla Tjernlundin mukaan olla myös jatkossa tarkempi, kenen brändejä se kopioi. Zwillingerin esiintulon tuoma kielteinen julkisuus voi maksaa Amazonille enemmän kuin kopiolenkkareista saadut tulot, sanoo Tjernlund.