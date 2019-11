Lukuaika noin 2 min

Suomen jalkapallomaajoukkue eli Huuhkajat taistelee tänään Liechtensteinia vastaan voitosta, joka toisi maallemme historiallisen ensimmäisen arvokisapaikan ensi vuoden EM-turnaukseen.

Palloliiton sponsori, vakuutusyhtiö LähiTapiola totesi, että nyt ollaan suuren unelman äärellä. Aluksi ajatus oli varautua onnittelemaan Huuhkajia voitosta lauantaina, mutta yhtiön kumppanuuteen Palloliiton kanssa kuuluu keskeisenä osana lasten harrastuksen tukeminen, joka kiteytyy sloganiin ”pieniä ja suuria jalkapallounelmia tukemassa”.

"Haluamme joka tapauksessa tukea unelmia, kyse ei ole pelkästä voitosta”, LähiTapiolan markkinointipäällikkö Marjaana Jokiaho sanoo M&M:lle.

Yhteinen pohdinta bränditoimisto N2:n kanssa poiki ajatuksen etukäteen tehtävästä pienimuotoisesta tsemppikampanjansta.

”Jokainen Huuhkaja on ollut junnufutaaja, jonka unelmia on tuettu ja niiden unelmien on annettu kasvaa suuriksi”, N2:n suunnittelija Jon Gustavson sanoo tiedotteessa.

N2 valjasti nuoria jalkapalloilijan alkuja kirjoittamaan nimensä ja terveisensä pelipaitoihin, jotka lahjoitettiin Huuhkajille. Tästä syntyi mainosvideo, joka laitettiin jakoon LähiTapiolan some-kanavissa. Kampanja näkyi videon ohella myös Helsingin Sanomien etusivulla torstaina.

Osa junioreista pääsi myös tapaamaan maajoukkuepelaajia. N2:n suunnittelija Jani Tynnilän mukaan pelaajista ainoastaan Tim Sparv tiesi etukäteen, että juniorit olivat tulossa paikalle ojentamaan signeerattuja pelipaitoja heille.

”Reaktiot Sparvilla ja muilla oli vilpittömän ilahtuneita. Mukavaa ja mieltä lämmittävää”, Tynnilä kertoo M&M:lle.

”Ihana keissi, jossa konkretisoitui se, miten intohimo toimii usein polttoaineena unelmille”, Jokiaho iloitsee.

Jokiahon mukaan juniorit olivat pakahtua onnesta saadessaan kirjoittaa nimikirjoituksensa idoleilleen.

”Jos joku sanoo, et sillä on Teemu Pukin nimmari, niin sit mää voin sanoo sille, et Teemu Pukilla on mun nimmari”, yksi TPS-juniori sanoo videolla.

Videosta esitetään oma leikkauksensa Töölön loppuunmyydyllä stadionilla illan ottelussa, joka alkaa kello 19. Nelonen näyttää ottelun suorana tv:ssä.

Voit katsoa videon alta tai tästä linkistä.