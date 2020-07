Lukuaika noin 1 min

OnePlus pitää brändin ympärille kasvanutta yhteisöä yhtenä sen kulmakivistä ja on pitänyt sitä osana yrityksen kasvua ja laitekehitystä alusta asti. Yhtiö ilmoitti eilen hakevansa viittä suomalaista laitelähettilästä yhteisöstä. Alle vuorokauden aikana hakemuksia tuli melkein 800, tiedotteessa kerrotaan.

”Yhteisöjen merkityksellisyys yritysten liiketoiminnassa kasvaa jatkuvasti ympäri maailman. OnePlus on ollut yhteisöbrändinä tiennäyttäjä historiansa alusta asti. Vuosien saatossa suomalainen OnePlus-yhteisö on kasvanut merkittävästi. Yhteisön kuunteleminen resonoi äärimmäisen arvokasta ja rehellistä keskustelua ja tällä laitelähettiläsohjelmallamme päästämme ääneen suomalaisia OnePlus-käyttäjiä”, kertoo OnePlussan Europe Head of Strategy and Finland Country Manager, Tuomas Lampén tiedotteessa.

Laitelähettiläät saavat käyttöönsä OnePlus Nord -laitteen, jota ei ole vielä julkaistu. Lähettiläät luovat rehellisiä arvosteluita puhelimesta. Heidän on tarkoitus tehdä sisältöä sosiaalisen median kanaviinsa ja OnePlus Suomen sosiaalisen median kanaviin.

Hakuaika laitelähettiläille alkoi 2. heinäkuuta ja loppuu 9. heinäkuuta kello 12. Lähettiläät saavat OnePlus Nordin käyttöönsä kuuden viikon ajaksi.