Ranskalainen hyväntekeväisyysjärjestö Solidarité SIDA on päättänyt valistaa ihmisiä maailman AIDS-ongelmasta modernilla ja eriskummallisella tavalla, uutisoi ruotsalaislehti Resumé.

Kampanjavideolla Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pitää puheen, jossa hän kertoo vetoavaan sävyyn immuunikatoon eli AIDSiin hoitamattomana johtavan HI-viruksen leviämisen pysähtyneen.

Videolla Trumpin eleet, ilmeet ja tapa puhua vaikuttavat äärimmäisen aidoilta. Presidentti on tuskin ollut tietoinen järjestön ratkaisusta hyödyntää hänen henkilöbrändiään kampanjassaan.

Tällaista puhetta ei todellisuudessa ole koskaan pidetty, vaan hyväntekeväisyysjärjestö on kumppaneidensa avustuksella sijoittanut Trumpin videolle keinotekoisesti.

Koneoppimiseen pohjautuva deepfake-tekniikka mahdollistaa videosisältöjen manipuloinnin. Ilmiö on noussut laajemmin esille kuluvan vuoden aikana.

Monet teknologia-asiantuntijat sekä lainsäätäjät ovat ilmaisseet huolensa asiasta, sillä aidolta näyttävien deepfake-videoiden yleistyessä on hyvin vaikea erottaa, mikä on totta ja mikä ei.

The Deepfake News Campaign -kampanja on tiettävästi ensimmäinen kaupallinen kampanja, joka perustuu deepfake-tekniikkaan. Tavoitteena on edistää AIDS-tietoisuutta sekä valeuutisia koskettavaa tietoa.

Lienee selvää, että vastaavanlaisia videoita ilmaantuu lisää pikemmin kuin arvaammekaan.

