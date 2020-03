Lukuaika noin 1 min

Viestintähommissa on nykyisin mahdotonta selvitä edes aamupäivän läpi kuulematta jonkun puhuvan merkityksellisyydestä. Tai purposesta, niin kuin alalla on tapana sanoa.

Purpose on firman strategian kivijalka. Purpose on vastuullisuustyön, markkinoinnin ja viestinnän ydin. Ennen kaikkea purpose on työkalu kilpailtaessa parhaista ­osaajista. Purposen ansiosta nuoret lahjakkuudet hakeutuvat firmaan töihin, ja sisään päästyään ryhtyvät työnantajansa lähettiläiksi sosiaalisessa mediassa.

Ikävä kyllä merkitys ymmärretään usein väärin. Purposeen pohjautuvaa työnantaja­brändiä luodaan useimmissa yrityksissä kertomalla siitä, mitä kaikkea hyvää yritys tekee ja miten kivaa siellä on työskennellä.

Työnantajabrändäyksen guru Bryan Adams nauraa tällaiselle mielikuvatyölle. Hänen mukaansa työn merkitys ei synny siitä, että firma aikoo luopua mehupillien käytöstä vuoteen 2025 mennessä tai siitä, että sen toimistolla on pingispöytä ja perjantaisin pizzatarjoilua. Purpose syntyy todellisesta työstä.

Eikä se todellinen, aidosti merkityksellinen työ ole aina helppoa tai kivaa. Your brand of ’difficult’ is your key to being different, Adams sanoo.

Adamsin mukaan ihmiset, jotka tietävät ­tekevänsä vaikeita asioita, pitävät työtään erityisen arvokkaana. He ovat myös niitä parhaita työntekijälähettiläitä, sillä he ovat ­sisäistäneet firman purposen. Voitetut vaikeudet synnyttävät ylpeyttä työyhteisön saavutuksista ja saavat työntekijän antamaan kaikkensa työkavereidensa ja koko firman puolesta.

Tai niin kuin se toinen Bryan Adams sanoisi: Everything I do, I do it for you.

Kirjoittaja on Kotipizza Groupin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja.