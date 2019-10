Lukuaika noin 2 min

Toista kertaa järjestettävää valtakunnallista Televisioviikkoa vietetään 18.–27. lokakuuta eli tästä päivästä alkaen. Televisioviikon järjestää HDTV-foorumi, jonka jäseniä ovat suomalaiset operaattorit ja televisioyhtiöt. Myös Teosto osallistuu Televisioviikkoon olemalla perimättä lisämaksuja kanavien avoimesta jakelusta Televisioviikon aikana niissä jakeluteissä, joissa avoin katselu toteutetaan.

Televisioviikon kunniaksi television maksukanavia voi katsoa ilmaiseksi, ja myös operaattorit tarjoavat omien palvelujensa maksullisia sisältöjä vapaasti katsottaviksi.

Esimerkiksi Telia tarjoaa kaikki alkavan viikonlopun Liiga-pelit nähtäville ilmaiseksi.

”Suomalaisilla on hyvä mahdollisuus kurkistaa, miltä maan suosituin urheilusarja näyttää televisiossa tänä päivänä. Olemme tuoneet lähetyksiin paljon uusia ratkaisuja. Uskon, että moni yllättyy, kuinka esimerkiksi älykiekko on rikastanut kiekon seuraamista kotikatsomoissa”, Telia Finlandin Entertainment liiketoiminta-alueesta vastaava Olli-Pekka Takanen kertoo.

Takanen kertoo M&M:lle, että Telian kokemukset ensimmäisestä Televisioviikosta olivat hyvät.

"Televisioviikon kautta olemme pyrkineet esittelemään erityisesti Liiga-kokonaisuuttamme. Viimeksi saimme mahtavasti kokeilijoita palveluumme, ja sitä kautta pyrimme käytännössä näyttämään sen erinomaisuutta potentiaalisille asiakkaille”, Takanen sanoo.

Ilmaiset kokeilut tuovat myös maksavia asiakkaita.

”Asiakkaita tulee suoraan vapaan katselun jälkeen, mutta myös myöhemmin. On tietysti hankala mitata, miten Televisioviikko on vaikuttanut esimerkiksi muutaman kuukauden päästä tehtävään ostopäätökseen, mutta kun on päässyt kokeilemaan palvelua, ostopäätös on vaikkapa pudotuspelien lähestyessä helpompi tehdä”, Takanen sanoo.

Useita kanavia katsottavissa maksutta

Viikonloppuna 18.–20. lokakuuta ovat vapaasti katsottavissa HD-kanavat C More Sport 1 ja 2 sekä C More Max. Maanantaista perjantaihin 21.–25. lokakuuta vapaasti katsottavissa kaapeliverkossa ja iptv:ssä ovat Discoveryn HD-dokumenttikanavat Animal Planet HD ja Discovery Channel HD. Viikonloppuna 26.–27. lokakuuta katsottavissa on Viasatin kanavilta sekä urheilua että dokumentteja.

Elisa avaa Elisa Viihde Sportin katsottavaksi 20.–25. lokakuuta. Telia avaa Liiga UHD -kanavansa vapaaseen katseluun koko Televisioviikon ajaksi eli 18.–27. lokakuuta. Lisäksi Telian Liiga-passi eli Liigan kanavat ovat vapaasti katsottavissa Telia TV digibokseilla, kaapelissa ja sovelluksella Televisioviikon ensimmäisen viikonlopun ajan, 18.–20. lokakuuta,

