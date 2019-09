Lukuaika noin 1 min

Nestlé Japan lanseerasi alkusyksystä markkinoille KitKat-patukat, joiden kääre on tehty kierrätyspaperista, mutta ei ihan mistä tahansa vanhasta paperista, vaan sellaisesta, joka taipuu origamien taitteluun. Suklaapatukan kääreessä ovat ohjeet mukana erilaisten paperitaideteosten luomiseen.

Siirtymällä muovikääreestä paperiseen Nestlé laskee vähentävänsä vuosittain 380 tonnia muovijätettä. Yhtiön tavoitteena on, että 100 prosenttia sen pakkausmateriaaleista on kierrätettäviä vuoteen 2025 mennessä.

Ekologisuuden lisäksi niin Nestlé kuin muut maailman suurimmat suklaanvalmistajat ovat sitoutuneet tuotteidensa eettisyyden lisäämiseen. Kaksi kolmasosaa maailman kaakaopavuista tulee Länsi-Afrikasta, missä kaakaopapuviljelmillä vielä vuonna 2015 Yhdysvaltain työministeriö arvioi olevan noin kaksi miljoonaa lapsityöläistä. Nestlé, Mars ja Hershey ovat sitoutuneet jo kaksikymmentä vuotta sitten siihen, että ne kitkevät lapsityövoiman farmeiltaan, mutta sen varmistaminen on vaikeaa. Washington Postin tämän vuoden kesäkuussa tekemän jutun mukaan eettisen suklaan tuotantoon on vielä matkaa. Nestlén tuotantoprosessi on jutun mukaan suurista suklaayhtiöistä läpinäkyvin. Se pystyy tällä hetkellä jäljittämään 49 prosenttia tuotannostaan farmeille asti esimerkiksi Marsin jäädessä 24 prosenttiin.