”Meillä on pitkät perinteet siinä, että tilaamme julisteen joka vuosi eri suunnittelijalta, mikä on ehkä hiukan poikkeuksellistakin nykypäivänä. Joka vuosi festarin rakentaminen lähtee julisteesta. Vuosien varrella julisteita on suunnitellut moninainen joukko sekä kotimaisia että ulkomaisia taiteilijoita”, Pori Jazzin taiteellinen johtaja Mikkomatti Aro kertoo.

Tänä vuonna julisteen piirsi yhdysvaltalainen kuvittaja Tim Lahan, Hänet löydettiin kotimaisia ja kansainvälisiä kuvittajia edustavan Pekka Agent -agentuurin kautta. Lahanin asiakkaita ovat olleet muiden muassa Nike, Google, Facebook, Island Records, Pitchfork ja The New York Times. San Franciscossa asuvan Lahanin näkemys istuu Aron mukaan hyvin siihen, mistä jazzeissa on kyse: musiikin nauttimisesta vehreän luonnon ympäröimänä.

Aro kertoo, että aiempina vuosina Pori Jazz uusi graafisen ilmeensä joka vuosi aina käyntikortteja myöten. Vuodesta 2014 lähtien vaihtuvan julisteilmeen rinnalla on ollut vuodesta toiseen pysyvä brändi-ilme.

Festivaalimarkkinointi tuntuu alkavan joka vuosi yhä aiemmin. Se johtuu Aron mukaan paljolti siitä, että kilpailu ulkomaisista artisteista on kiihtynyt ja buukkaukset lyödään lukkoon entistä aiemmin, ja sitä mukaa kun artistit vahvistavat keikkoja, ne myös julkistetaan. Pori Jazz ei ole vielä julkistanut esiintyjiä, mutta julkistuksia on luvassa marras–joulukuussa, koska joulukauppa on tärkeää festivaalilippujen kaupankäyntiaikaa.

”Joulukamppis on meille tosi tärkeä. Lippu on kiva ostaa lahjaksi tai itselle. Nyt kun eletään pimeää vuodenaikaa, niin festarilippu jääkaapin ovessa odottamassa on ikään kuin lupaus siitä, että kyllä se kesä sieltä taas saapuu.”