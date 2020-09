Alkoholikulttuurin kehittäjä. Vuonna 2013 perustetun The Helsinki Distilling Companyn tislaaja­mestari Mikko Mykkänen, 46, on voittanut ­kehittämillään tuotteilla ja tisleillä useita kansainvälisiä sekä suomalaisia palkintoja. Tislaamon perustajiin lukeutuva Mykkänen on koulutukseltaan filosofian maisteri.

Petteri Paalasmaa