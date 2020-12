Lukuaika noin 2 min

Hyville toimittajille maksetaan Suomessa aivan liian vähän palkkaa. Kun juttelin marraskuun alussa parin toimittajaystäväni kanssa verotietojen julkaisun journalistisesta merkittävyydestä (sitä ei ole), keskustelu kääntyi pian paljon mielenkiintoisempaan aiheeseen: toimituksen sisäiseen palkkaukseen.

On sulaa hulluutta, että toimituksissa ei tunneta eroa parhaimman ja huonoimman toimittajan palkassa. Suomessa hyvän toimittajan palkka on noin 4000 euroa kuukaudessa. Huonon toimittajan palkka voi olla enemmänkin, jos tämä on jollain ilveellä onnistunut välttämään potkut ja lähestyy eläkeikää. Vertailun vuoksi, mediatoimistossa suoraan koulunpenkiltä tullut suunnittelija saa saman. Mediayhtiön bisnespuolella palkka on traineen tasoa. Uudesta leasing-autosta haaveileva ja sähkö­posteihin verkkaisesti vastaileva mediamyyjä voi tienata moninkertaisesti. Kuka heistä on tärkein henkilö uutismedian digitaalisten tilaajien varmistamisessa?

Vuosituhannen alussa nyrkkisääntö oli, että uutismediat saivat kolmasosan liikevaihdostaan tilaajista ja loput mainostajilta. Nyt parinkymmenen vuoden digitalisaation jälkeen suhde on päinvastainen. Digitilaajat ovat ehdottomasti merkittävin ja kiinnostavin tulonlähde uutismedioille. Tilaajien saamiseksi on maailmalla – ja nyt Suomessa lisääntyvissä määrin – vakiintunut pehmeä maksu­muuri, jossa vain laadukkaimmat jutut laitetaan muurin taakse houkuttelemaan tilaajia. Näiden tähti- ja timanttijuttujen tekemiseen kykenee vain murto-osa toimittajista. Miksi siis se, joka tekee eniten, saa vähiten?

Tähtitoimittajien vipua lisää myös Suomessa yleistynyt amerikkalainen tapa, jossa toimittajia henkilöbrändätään mediansa puolesta. Tästäkin bonus maksetaan lähinnä olkataputuksina pikkujouluissa. Kuka tahansa Suomen paristakymmenestä parhaimmasta toimittajasta voisi tienata merkittävästi enemmän perustamalla maksullisen uutiskirjeen Substackiin. Amerikassa tätä jo tehdään, vaikka toimituksien staroille maksetaan suomalaisen toimitusjohtajan palkkioita.

Uutismediabisneksen ­siirtyminen pitkäjänteisen paperilehden tilauksen myynnistä nopeatempoiseen digitilaus­bisnekseen kasvattaa yksittäisten toimittajien valtaa. Vielä he eivät Suomessa ole sitä tajunneet, ja kohta siitä tulee mediafirmoille isompi haaste kuin digitalisaation alkuvuosikymmenet olivat.

Kirjoittaja kehittää päivätyönään strategiaa Koneella, mutta tekee kolumneissaan havaintoja mediasta ja markkinoinnista.