Vientiä on. Gugguun lastenvaatteet kiinnostavat meillä ja maailmalla.

Vientiä on. Gugguun lastenvaatteet kiinnostavat meillä ja maailmalla.

Lukuaika noin 1 min

Vuonna 2013 ensimmäisen mallistonsa julkaissut oululainen lastenvaatteita valmistava Gugguu on kasvanut tasaiseen tahtiin. Jälleenmyyjiä on jo Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa, mutta yritys suuntaa nyt entistä voimakkaammin maailmalle.

”Päätavoitteemme on tällä hetkellä kansainväliset markkinat. Nyt on sijoitusyhtiö mukana, on laadittu kansainvälinen strategia ja tehty isoja panostuksia ulkomaille”, toimitusjohtaja Miia Riekki kertoo.

Tekee: Lastenvaatteita Kotipaikka: Oulu Liikevaihto: 4 329 000 euroa (3/2019 päättynyt tilikausi) Liikevoitto: 445 000 euroa Työntekijöitä: 12 Suomessa

Samoihin aikoihin, kun Räikkösen ja Gugguun yhteistyö julkistettiin, omistajasiskokset Riekki ja Anne Valli myivät yrityksestä 43 prosenttia sijoitusyhtiö Panostajalle sekä Räikköselle pienosakkuuden viime vuoden lopulla. Yhteistyö Minttu Räikkösen kanssa sopii hyvin kansainvälistymisstrategiaan. Räikkönen on ollut muun muassa Pariisissa messuilla esittelemässä Gugguuta.

”On hirveän vaikea arvioida, mikä kaikki tulee Mintun ansiosta, mutta hänen suhteillaan on suuri merkitys meille kansainvälisesti. Kontaktit ulkomailta ovat lisääntyneet, ja olemme saaneet huomattavasti enemmän näkyvyyttä sekä Suomessa että ulkomailla”, Riekki sanoo.

Räikkösen ja Gugguun yhteistyö olisi voinut jäädä syntymättäkin.

”Lähetimme Mintulle sähköpostilla ensimmäisen ehdotuksen yhteistyöstä, kun hän vielä odotti esikoistaan, mutta se oli mennyt roskapostiin.”

Lopulta yhteys syntyi luonnollisesti, kun Räikkönen kiinnostui hankkimaan Gugguun vaatteita pojalleen.

”Mintulla on aito motivaatio, ja hän osallistuu innokkaasti suunnitteluun ja kansainvälistymisstrategian eteenpäin viemiseen. Päälle liimattu yhteistyö ei toimi tänä päivänä, asiakkaat kyllä huomaavat sellaisen.”

Marraskuussa markkinoille tulee minime-mallisto, jonka suunnitteluun Räikkönen on osallistunut. Riekki kertoo, että äidin ja lapsen samanlainen pukeutuminen on kasvava trendi.

Viime vuonna Vuoden nuori yrittäjä -palkinnolla palkittu Gugguu työllistää Suomessa 12 henkilöä.