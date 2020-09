Lukuaika noin 4 min

Helsinki Design Week oli kuukausia vaikeassa tilanteessa. Vaikka tapahtumia peruttiin, HDW:n organisaatio päätti järjestää kaupunkifestivaalinsa, kuten se on tehnyt joka syyskuu vuodesta 2005.

Helsinki Design Weekillä toki oli etulyöntiasema: HDW:n kokonaisuus on kautta tapahtuman historian ollut pienten tapahtumien verkoston ja monien elämyksien summa.

Se helpotti järjestelyjä myös tänä vuonna, kertoi ohjelmajohtaja Anni Korkman. Vaikka festivaalin keskipiste on Helsingin Olympiastadion, tapahtumia voidaan ripotella turvallisesti ympäri kaupunkia.

”Tarkoitus oli hyödyntää juuri avautuneen Olympiastadionin sisätiloja myös maan alla. Nyt kuitenkin tapahtumat ja näyttelyt ovat vain ulkotiloissa ja väljässä galleriatilassa, pienempinä kokonaisuuksina. Turvallisuus ennen kaikkea”, Anni Korkman sanoo.

Kun festivaalia on jäljellä vielä juuri Olympiastadionille sijoittuva kolmen päivän (11.-13.9.) loppuhuipennus, Anni Korkmanin mukaan positiivista palautetta on jo tullut. Hänen mukaan moni on ollut yleisellä tasolla kiitollinen siitä, että HDW ei ole koronan takia luovuttanut, vaan on kehittänyt uutta.

”Vastuu näkyy siinäkin, että emme ole peruuttaneet kaikkea”, Korkman sanoo.

Kommentissaan Korkman viittaa myös siihen, että Helsinki Design Week on yksi vuoden kohokohtia­ ­suomalaisille muotoilu- ja muoti­- alan yrittäjille. Festivaali tuo näkyvyyttä, mutta se tuo myös myyntiä.

Helsinki Design Weekiin liittyvä myyntitapahtuma Design Market nimenomaan on ollut tärkeä suomalaisille designyrityksille, ja on osa HDW:n strategiaa olla kumppani paikallisille alan toimijoille.

Viime vuonna Design Marketissa Kaapelitehtaan oli kahden päivän aikana 30 000 vierasta. Suosio olisi ollut taattu, mutta tänä vuonna fyysistä tapahtumaa ei ollut mahdollista järjestää.

Sen sijaan HDW siirsi myyntitapahtuman verkkoon, ja sen rinnalla järjestettiin pieniä tapahtumia kivijalkakaupoissa ja esimerkiksi kauppakeskus Kämp Gardenissa.

”Järjestimme Design Marketin keväällä verkossa onnistuneesti ja pystyimme hyödyntämään niitä oppeja nyt ”, Anni Korkman sanoo.

”Design Marketin poikkeusvuoden toteutus oli menestys ja yhteishenki muotoilijayhteisössä on vahva”, hän lisää.

”Yhteishenki muotoilijayhteisössä on vahva.”

Anni Korkman, ohjelmajohtaja, Helsinki Design Week

Tulokset olivat hyviä sekä kaupassa että verkossa. Kämp Gardenissa kävi sen Design Market -tapahtuman, eli usean päivän aikana, 6000 asiakasta ja monet brändit viestivät hyvistä myynneistä.

Anni Korkmanin mukaan HDW:n Design Market -kampanjasivu oli katsotuin sivu HDW:n saitilla, vaikka festivaali on käynnissä päällä ja kiinnostuksessa muutenkin kasvua normaaliin.

Tänä vuonna Helsinki Design Week huipentuu Olympiastadionin tapahtumiin. Niiden piti olla massiivisempia, mutta toisaalta juuri stadionympäristö edes mahdollistaa festivaalin järjestämisen.

Urheilun ideaali tulee olympia-aatteesta: ”nopeammin, voimakkaammin, korkeammalle”. Muotoilussa lähdetään toisesta suunnasta ja klassikkosanonta kuuluu: ”vähemmän on enemmän”. Stadionnäyttelyn kuraattori Kari Korkmanin idea oli törmäyttää nämä aatteet vuonna 2020.

Kari Korkmanin idea sai alkunsa lokaatiosta, tietysti. Helsinki Design Week on viime vuosina vaihtanut festivaalin päätapahtuman paikkaa vuosittain. Jo viime marraskuussa Helsinki Design Week tiedotti, että tämän vuoden tapahtuman päänäyttämö on peruskorjattu Helsingin Olympiastadion.

Se tulee jatkumaan, niin hyvin systeemi toimi vaikeana vuonnakin.

”Meillä ei ole yhtä ja samaa keskuspaikkaa, siksikin pystymme tänä vuonna järjestämään tapahtuman turvallisesti”, pohtii Anni Korkman.

Vaikka kaikkia suunnitelmia stadionilla ei korona takia voida toteuttaa, esimerkiksi iso kenttäalue on käytössä ja omiaan korona-ajan turvavälillisiin tapahtumiin.

Olympiastadionilla HDW:n tapahtumia on kolmena päivänä eli 11.–13. syyskuuta. Lauantaina 12. syyskuuta järjestetään yksi päätapahtumista eli Pecha Kucha -ilta. Konseptin mukaisesti puhujat esittelevät 20 kuvaa, ja kertovat jokaisesta 20 sekuntia. Mukana puhujina ovat muun muassa Hakolan luova johtaja Annaleena Hakola, apulaispormestari Anni Sinnemäki, ohjaaja Virpi Suutari ja liikuntaneuvos Erkki Alaja.

Pecha Kucha voi olla intiimi kokemus pienessä tilassa, mutta nyt ­rakennetaan intiimiä kokemusta isossa tilassa. Kuvat nähdään stadionin ­screeneiltä. Uudistetulla stadionilla istumapaikkoja on 36 000, vaikka tietenkään kaikkia ei täytetä. Olympiastadionin koko auttaa pitämään turvaväleistä kiinni ja tekemään silti ennätyksiä.

”Japanissa on järjestetty maailman suurin Pecha Kucha, mutta tämä on tietääksemme Euroopan suurin”, Anni Korkman toteaa.