Suomessa järjestetään ensimmäistä kertaa LinkedIn Awards -kilpailu, joka palkitsee parhaat suomalaiset LinkedIn-kampanjat ja -tekijät. Kilpailun järjestää Suomen virallinen LinkedIn Marketing Solutions -kumppani Fonecta.

”LinkedIn järjestää vuosittain myös kansainvälisen kilpailun, mutta nyt järjestetään ensimmäistä kertaa paikallinen kilpailu, johon voivat osallistua suomalaiset yritykset”, sanoo Fonectan LinkedIn Partner Manager Salla Vainionpää.

Kilpailulla halutaan herätellä suomalaisia yrityksiä aktivoitumaan laajemmin LinkedInissä.

”Käyttäjille se on jo hyvin tuttu, mutta yritysmaailmassa se on vielä uusi kanava. Tekemistä yritysten näkökulmasta on vielä paljon. LinkedIn-mainonta tarjoaa valtavan määrän mahdollisuuksia markkinointiin, mutta moni suomalaisyritys ei osaa hyödyntää niitä. Kilpailulla haluamme saada näkyvyyttä niille menestyksekkäille mainoskampanjoille, joissa LinkedIn on ollut keskeinen kanava.”

Monissa suomalaisyrityksissä ei ole vielä Vainionpään mukaan huomattu sitä, että LinkedIn ei ole pelkkä myynti- tai rekrytointikanava.

”Kauan on ollut sellaista, että julkaistaan vaikka kvartaalikatselmus tai avoimet työpaikat, ja ajatellaan, että se on riittävää. Siellä ollaan usein liiankin varovaisia, koska ajatellaan että LinkedIn on bisnesmaailmaa ja vakava. Hyvä esimerkki ulkomailta on McDonalds, joka viestii LinkedInissä vahvasti arvoistaan ja ilmastotyöstään. Lähestyminen on hyvin erityyppistä kuin mitä näemme esimerkiksi McDonaldsin ulkomainonnassa.”

LinkedIn on yritykselle Vainionpään mukaan hyvä kanava viestiä arvoja ja näkökantoja yhteiskunnallisiin asioihin sekä tavoitella myös kansainvälistä näkyvyyttä haluamissaan kohderyhmissä.

”Mielipidejohtajuuden luomisessa markkinaan LinkedIn on todella toimiva kanava.”

Vainionpään mukaan yritysjohto on nyt aktivoitumassa LinkedInissä.

”Olemme havainneet, että käyttäjät haluavat kuulla yrityksistä ja niiden johtajista. Tässä on monelle yritykselle erinomainen mahdollisuus kehittää omaa ulosantiaan sosiaalisessa mediassa.”

Suomalaiset osaavat kehua itseään LinkedInissä

LinkedIniä käyttää noin 1,2 miljoonaa suomalaista, eli yli kolmannes työikäisistä. Yksilötasolla suomalaisten toiminta tässä ammattilaisten verkostoitumiskanavassa on Vainionpään mukaan ”epätyypillistä suomalaista käytöstä”.

”Kyllä kaikki tietävät, että jos omaa onnistumista pitää kehua, niin ei se kahvihuoneessa kovin helposti onnistu, mutta LinkedInissä se koetaan normaaliksi. Mutta se on tervettä itseään framille nostamista, mitä kaipaammekin. Se on myös kiva, että LinkedInissä ei ole pelkkää selkään taputtelua ja kehukilpailua, vaan siellä myös nostetaan haasteita esille ja verkostosta saa niihin apua.”

Kilpailussa palkitaan Suomen paras Lead Gen -kampanja, paras B2B-videokampanja, paras brändikampanja, innovatiivisin kampanja sekä paras markkinoinnin ja myynnin yhteistyö. Lisäksi valitaan paras suomalainen yrityssivu sekä myönnetään yksilöpalkinto henkilölle, joka on tehnyt suurimman vaikutuksen.

Kilpailuun voivat osallistua yritykset ja henkilöt, jotka ovat olleet aktiivisia LinkedInissä kuluvan vuoden aikana. Kilpailutöitä voi jättää 25. lokakuuta asti. Voittajat julkistetaan 13. marraskuuta Helsingissä järjestettävässä gaalassa.

Kilpailutöitä on saapunut Vainionpään mukaan jo ilahduttavan paljon.

”Myös LinkedInin kansainvälinen kilpailu käynnistyi juuri. Kannustamme kaikkia osallistumaan myös ’MM-liigaan’. Suomessa ollaan ehkä turhan nöyriä omasta työn laadusta eikä uskalleta osallistua kv-kisoihin, niinpä tällä paikallisella kilpailulla halutaan madaltaa kynnystä osallistumisessa niihinkin.”

Suomen LinkedIn Awardsin voittajat valitsee tuomaristo, johon kuuluvat Dynamo&Sonin toimitusjohtaja Anna Holtari, Mirumin Client Lead Patrick Juselius, Finnairin BtoB Marketing Manager Heidi Koivisto, Dentsu Aegis Networkin Client Engagement Director Heli Ruotsalainen, LähiTapiolan sosiaalisen median päällikkö Jari Viljemaa, Fonectan toimitusjohtaja Mari Eklund sekä Fonectan Salla Vainionpää.