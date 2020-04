Lukuaika noin 1 min

Kolme suomalaistyötä on kerännyt New York Festivals Advertising Awardsissa yhteensä seitsemän shortlistausta.

Bob the Robotin Saarioiselle suunnittelema Kyllä klassikon tunnistaa -filmi on shortlistattu neljässä filmikategoriassa, jotka ovat Products & Services: Food/Drink/Restaurants, Best Use: Small Budget/Big Idea, Film Craft: Sound Design/Use of Sound ja Film Craft: Best Use of Music.

Mainosvideolla ruotsalaisen Europe-yhtyeen ikoninen The Final Count Down -kappale tulkitaan persoonallisesti suomalaisasunnon keittiössä samalla, kun ateria lämpenee mikroaaltouunissa. Kyllä klassikon tunnistaa -filmin on ohjannut Juho Konstig ja tuottanut Cocoa Mediaproductions. Mediatoimistona mukana on ollut Carat Finland. Video on shortlistattu myös The One Show’ssa.

Kuriolta on shortlistattu kilpailussa kaksi työtä. Microsoftille suunniteltu #SurfaceTheWomen on shortlistillä Social Media & Influencer -kategorioissa Best Use of Influencer ja Platform: LinkedIn.

Kurion yhdessä Nesteen, Mantsinen Groupin, Hope ry:n ja MKTG:n kanssa toteuttama Zero Exclusion puolestaan on ehdolla kategoriassa Collaborations & Partnerships: Best Use: Innovation.