Lukuaika noin 2 min

Tänä vuonna 40 vuotta täyttävä Valio Oltermanni -juusto haluaa juhlavuoden kunniaksi tukea perheiden yhteistä aikaa ja tarjota elämyksiä.

Varta vasten rakennettu Oltervaani-matkailuauto huristelee pitkin Suomea helmikuusta lokakuuhun. Suomalaisperheet voivat hakea Oltervaania käyttöönsä osoitteessa Oltervaanin kampanjasivustolla.

Hakuaika alkaa tänään ja kestää elokuun loppuun. Lomailijat arvotaan hakijoiden joukosta. Arvottavat reissut kestävät viisi päivää ja neljä yötä.

Markkinointipäällikkö Sanna Kuosa Valiolta kertoo M&M:lle, että juhlavuoden kampanjan tavoitteena on syventää Oltermannin brändiuskollisuutta ja kertoa Oltermannille tärkeästä teemasta, joka on auttaa perheitä viettämään mukavaa aikaa yhdessä.

”Valio Oltermanni on perheiden suosikkijuusto ja Herra Oltermanni on lasten rakastama hahmo.”

”Valio Oltermanni haluaa auttaa perheitä nauttimaan enemmän yhteisestä ajasta, ja tästä syystä olemme suunnitelleet 40-vuotiskampanjan, joka tätä ajatusta tukee. Sillä mikä onkaan hauskempaa kuin perheen oma seikkailuloma Oltervaanilla”, Kuosa kertoo.

Juhlavuoden kampanjan on suunnittelut markkinointiviestinnän luova talo SEK. Oltervaanin sisustussuunnitellun on tehnyt Studio Plenty. Mediatoimistona on Dagmar ja tuotantoyhtiönä Cocoa Mediaproductions.

SEKin luovat suunnittelijat Annu Terho ja Heli Roiha kertovat toimiston suunnitelleen lasten rakastamalla brändille merkityksellisen teon, joka tuo perheet yhteen.

”Oltervaani herättää Herra Oltermannin eloon aivan uudella tavalla. Kampanja on kiinni ajassa tukemalla lähimatkailua ja nousevaa matkailuautotrendiä. Ennen kaikkea meille oli tärkeä tehdä juhlavuoden kunniaksi jotain hyvää ja tarjota unohtumaton elämys Oltermanni-faneille”, Terho ja Roiha taustoittavat.

Kampanjan isoin teko on itse Oltervaani. Sitä tukevat mainonta ja yhteistyöt kumppaneiden kanssa.

”Tulossa on muun muassa filmi, somemainontaa, radioyhteistyötä ja vaikuttajayhteistyötä. Emme voi kertoa kampanjan budjettia, mutta koko juhlavuosi pyörii Oltervaanin ympärillä”, Sanna Kuosa kertoo.

Oltervaanilla pääsee lomailemaan myös viisi hyväntekeväisyysyhdistys Hope ry:n tukemaa perhettä.

”Lapsilla soisi olevan tasa-arvoiset mahdollisuudet irtiottoon arjesta perheen kanssa, mutta monella pienituloisella perheellä ei yksinkertaisesti ole sellaiseen varaa. Oltervaanin avulla vähävaraiset perheet pääsevät kokemaan ikimuistoisen, perheen yhteisen seikkailuretken”, toiminnanjohtaja Eveliina Hostila Hope ry:stä toteaa.