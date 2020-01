Lukuaika noin 1 min

Lähes vuosi sitten somevaikuttaja Joonas Pesonen muutti Clarion-hotelliin Helsingin Jätkäsaareen. Pesosen vuosi Clarionin brändilähettiläänä päättyy pian, mutta seuraaja muuttaa hotelliin heti hänen lähdettyään. Tällä kertaa Clarion tosin jakaa hotellivuoden neljän vaikuttajan kesken niin, että kukin heistä asuu Clarionissa sata päivää.

Kolme uutta brändilähettilästä esiteltiin tänään Jätkäsaaren Clarionissa. He ovat laulaja Robin Packalen, ympäristökonsultti ja matkabloggaaja Anna-Katri Räihä sekä Kaverin puolesta kyselen -podcastistakin tunnettu bloggaaja Tiia Rantanen. Vuoden neljännen brändilähettilään paikka on vaikuttajien haettavissa kevään aikana.

Helmikuussa Pesosen paikan Clarionin asukkaana ottaa Räihä ja hänen jälkeensä Rantanen. Packalen puolestaan asuu Clarionin hotelleissa vuoden aikana sata päivää silloin, kun se hänen aikatauluihinsa sopii.

Packalen iloitsee siitä, että voi kansainvälisten keikkamatkojen yhteydessä hyödyntää Helsinki-Vantaan lentoaseman kupeessa sijaitsevaa Clarion Airportia. Hän kertoo M&M:lle, että yhteistyötarjous tuli sopivaan kohtaan hänen omaa elämäänsä.

”Lentoja on sen verran paljon, että jos vaikka tulen Saksasta ja lähden seuraavana päivänä Ruotsiin, on turha lähteä kotiin Turkuun yhdeksi yöksi. Henkilökohtainen logistiikka helpottuu huomattavasti. Studiopäivienkään jälkeen ei tarvitse ajaa Turkuun.”

Packalen majoittuu muutenkin usein hotelleissa, mutta ei ole kyllästynyt niihin.

”Hotelli on minulle kuin toinen koti. Hotellielämä on helppoa, aamupalalle voi vain mennä ja huone siivotaan. Pohdiskelutyötä on hyvä tehdä, kun istuu yksin hotellihuoneessa. Luulen, että tulee luova vuosi”, hän sanoo.