Lukuaika noin 2 min

Kyrö Distillery lanseerasi viime joulukuussa omiin digitaalisiin kanaviinsa suunnatun kampanjan Dairy Cream -kermaliköörille.

Yhteistyössä Dreamgirls-konseptistaan tunnetuksi tulleen dj-duon Taika Mannilan ja Lina Schifferin kanssa tehty kampanja on saanut jatkoa ystävänpäiväksi. Mannila ja Schiffer ovat olleet mukana kampanjan suunnittelussa alusta asti.

D.R.E.A.M on Taika Mannilan ja Lina Schifferin vuonna 2015 perustama rnb- ja rap-musiikkiin keskittyvä radio-ohjelma sekä dj-duo.

Ystävänpäiväkampanjassa kaksikko pohtii, mitä yhteistä löytyy Kyrön kermalikööristä ja Dream Girlsien ystävyydestä.

”Ilman ystävyyttä ei Dreamiä olisi olemassa. Siispä olemme, ja joskus myös ajattelemme”, kaksikko toteaa tiedotteessa ranskalaisfilosofi René Descartesin kuuluisaa virkettä mukaillen.

Dream Girlsit kääntävät myös John Lennonin puolison Yoko Onon aikanaan muotoileman, sittemmin miehensä käyttöön ottaman tunnetun sitaatin ”a dream you dream alone is only a dream, a dream you dream together is reality” uuteen kuosiin brändille ominaisesti pilke silmäkulmassa:

“A cream you cream alone is only a cream. A cream you dairy cream together is ystävyys."

Kampanjan jatko-osan julkistaminen nimenomaan ystävänpäiväksi on Kyrön brändituottajan Pirita Litmasen mukaan Kyrölle erittäin luontevaa.

”Kyrö Distilleryn perusti viisi ystävää vuonna 2012, eli Kyrön voisi sanoa olevan rakennettu ystävyyden pohjalta.”

”Uskomme siihen, että yhteinen aika ja ystävyys auttavat luomaan parhaita muistoja elämän varrella”, Litmanen kertoo M&M:lle.

Kyrön ja Dreamgirlsin lisäksi kampanjassa on mukana tuotantoyhtiö Duotone. Kampanjan budjettia yritys ei kommentoi.

Kyrö toi Dairy Creamin markkinoille pääsiäisenä 2019. Silloin kampanjan mainoskasvona nähtiin Juha Mieto.

Idea laktoosittomasta kermalikööristä syntyi siitä, että Kyrön tislaamo sijaitsee vanhassa Isonkyrön Meijerissä.

Pirita Litmanen kertoo, että Kyrön ja Dream Girlsien yhteistyölle on luvassa jatkoa.

”Ihana yhteistyö Linan ja Taikan kanssa jatkuu ainakin ensi elokuussa. Linan ja Taikan DJ duo D.R.E.A.M esiintyy silloin Kyrön tislaamon pihamaalla järjestettävässä Kyröfest-tapahtumassa”, Litmanen kertoo.