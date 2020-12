Lukuaika noin 1 min

Aikakausmedian ja Markkinointi & Mainonnan Kuukauden aikkarimainos -kilpailussa valitaan nyt marras-joulukuun paras aikakauslehtimainos. Omaa suosikkia voi äänestää ennakkoon karsittujen finalistien joukosta.

Finalistit ovat: Hakolan Olemisen ihana kepeys (Avotakka, Glorian Koti, Me Naiset), Kaiko ja Lunetten Buy One Give One (Gloria, Dairy Cream), Kyrö Distillery Company (Avotakka, Image, Kotivinkki, Maku), OP Brändimarkkinointi (Apu) ja Suomen Punaisen Ristin SPR Joulu (Apu).

Kuukauden aikkarimainos -kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin hyvää aikakauslehtimainontaa ja inspiroida sen tekijöitä. Kilpailun parhaat mainokset kootaan vuosittain Vuoden aikkarimainokset -julkaisuun. Kilpailua on järjestetty jo vuodesta 2008.