Lukuaika noin 2 min

Tapahtuma-alan ammattilehti Evento on julistanut loputkin finalistit tämän vuoden kisaan, jossa on 20 eri kategoriaa.

Kahteen yläkategoriaan jaetussa kisassa paljaastettiin torstaina tapahtumasarjojen finalistit. Yleisösarjoissa tämä tehtiin tammikuussa.

”Laadukkaita ja kunnianhimoisia toteutuksia tekevät tapahtumatoimistojen lisäksi entistä enemmän myös mainostoimistot ja inhouse-tekijät. Se näkyy myös tämänvuotisessa kilpailussa”, sanoo Evento-lehden liiketoimintajohtaja ja Evento Awards -kilpailun perustaja Nina Harlin.

Voittajat valitsee tapahtuma-alan toimijoista muodostettu kansainvälinen tuomaristo, joka tekee päätöksensä vasta pitchaustilaisuuden perusteella Kongressimessuilla 26. maaliskuuta. Voittajien nimet paljastetaan samana iltana.

Tapahtumasarjojen finalistit

Messut

•Kuntamarkkinat – KL-Kustannus

•Helsingin Kirjamessut – Messukeskus

•I love me – Messukeskus

Promootio/Lanseeraus

•PRO Chase Hipan SM-kisat – Pulp Agency

•Valio Hävikkismoothiebar – Pulp Agency

•Marskin Tuparit – Woltti Group

Henkilöstötapahtuma

•Tamro Goes Posse – Lataamo Group

•Bring Your Magic – Scandic

•Deloitte SUMMIT 2019 – Sisters Inc.

Yritystapahtuma (maksullinen)

•LIFT New Dimensions of Media, Arts & Culture – Kaapelitalo

•EAIE 2019 – Messukeskus

•SHIFT Business Festival – SHIFT Events

Yritystapahtuma (maksuton)

•Sanoma Get Tomorrow 2019 – Lataamo Group

•Atea Focus – Management Events Studio & ID BBN

•Koskenkorva Village Experience – MKTG Finland

Kuluttajatapahtuma (maksullinen)

•Helsinki International Horse Show – BCM Scanhorse

•Raviristeily 2019 – Elämys Group & Royal Ruuna

•KOFF Red Classics – Hasan & Partners

Kuluttajatapahtuma (maksuton)

•Ravintola Pöytä by Valio – Bob the Robot

•The Grand Opening of the Mall of Tripla – Sisters Inc.

•Tampereen Saunapäivä – Tampere-talo / Events Tampere

Evento Awardsin yleisösarjojen finalistit

Puhuja / Tarinankertoja

•Arman Alizad

•Saimi Hoyer

•Tomi Kaukinen

Puhuja / Muutoksentekijä

•Perttu Pölönen

•Katja Toropainen

•Helena Åhman

Puhuja / Globaali vaikuttaja

•Teemu Arina

•Pata Degerman

•Maria Ritola

Esiintyjä/Juontaja

•Marko Björs

•Vappu Pimiä

•Netta Skog

Pieni tapahtumapaikka

•Hanasaari – Hanaholmen

•Ravintola Backas

•Vanajanlinna

Iso tapahtumapaikka

•Clarion Hotel Helsinki

•Rytmikorjaamo

•Tampere-talo

Ravintola/Kahvila

•Ravintola Nallikari

•Ravintola Snickari

•Ravintola ja Savustamo Nuotta

Catering-yritys

•Epic Foods

•Sweet Pepper Catering

•Theron Catering

Majoituspaikka

•Hotel St. George

•Naantalin Kylpylä

•Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone