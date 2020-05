Lukuaika noin 4 min

Suomalainen musiikkialan kasvuyritys ​Family in Music​ haluaa haastaa perinteisen levy-yhtiötoiminnan omalla kansainvälisellä musiikkialan alustapalvelullaan ja aikoo rekrytoida 13 uutta työntekijää.

Viime vuonna perustettu Family in Music on suunnannut palvelunsa erityisesti ilman levy-yhtiötä toimiville itsenäisille artisteille ja musiikkialan ammattilaisille.

Palvelun beta-versio julkaistaan kesäkuussa. Alusta yhdistää artistit ja musiikkialan ammattilaiset sekä tarjoaa heille työkalut musiikin jakelusta urakehityspalveluiden kautta rahoitukseen saakka. Missiona on nostaa artistit kohti taiteellista ja taloudellista menestystä.

”Itsenäiset artistit ovat nopeimmin kasvava segmentti”

Yhtiön perustajan ja toimitusjohtajan ​Juka Hynysen​ mukaan musiikkibisneksen murros on tällä hetkellä suuremmassa vauhdissa kuin koskaan aiemmin.

”Alan ansaintalogiikka ja toimintamallit muuttuvat digitalisaation myötä. Itsenäiset artistit ovat globaalisti musiikkialan nopeimmin kasvava osa-alue, joka kasvaa 25 prosentin vuositahdilla ja tulee tänä vuonna ylittämään yli miljardin dollarin liikevaihdon”, Hynynen sanoo.

Family in Music -palvelusta kehitetään uudenlaista musiikkibisneksen ekosysteemiä, joka keskittyy vastaamaan omakustanneartistien ja alan muiden itsenäisten toimijoiden ja yritysten tarpeisiin.

”Ruotsi on toiminut trendsetterinä musiikkimaailman uusissa suuntauksissa jo useita vuosia. Ruotsin Spotify TOP 50 -listan artisteista 44 prosenttia oli itsenäisesti julkaiseva artisteja vuoden 2019 lopulla. Me uskomme tämän suuntauksen olevan tulevaisuuden ilmiö globaalisti, ja tavoitteemme on rakentaa maailman modernein digitaalinen palvelu uuden sukupolven artisteille”, Hynynen sanoo.

Tekoälyä hyödyntävä palvelu tarjoaa kuukausimaksua vastaan apua esimerkiksi musiikin tuotantoon, artistibrändin kehittämiseen, kansainvälisten verkostojen rakentamiseen sekä sopivien yhteistyökumppanien ja työkalujen löytymiseen. Lisäksi se tarjoaa kaupallisia yhteistyömahdollisuuksia sekä rahoitusta. Yhtiö haluaa tarjota myös nykyistä nopeamman vaihtoehdon musiikin jakelulle.

Hynynen kertoo M&M:lle, että tekoälyä hyödynnetään datan käsittelyssä.

”Musiikki on jo pitkälti digitaalista, ja tulevaisuudessa käytännössä kokonaan. Tekoälyn avulla seuraamme tarkasti musiikkianalytiikkaa striimauksista suoratoistopalveluissa ja pystymme seuraamaan artistien menestystä. Myös fanit ovat digitaalisissa kanavissa, ja saamme sitäkin kautta nopeasti analytiikkaa ja trendit tietoomme. Meillä on oma tapaamme mitata artistin uran vaihetta ja mahdollisia kehityskohteita yhdistelemällä eri datalähteitä, ja voimme auttaa asiakasartistia kehittymään”, Hynynen sanoo.

Palveluun on Hynysen mukaan tulossa useita hinnoitteluvaihtoehtoja niin, että ne sopivat artistien erilaisiin tarpeisiin. Hinnasto ei vielä ole julkinen.

”Edullisimmat ovat lähellä Spotifyn ja Netflixin tyyppisiä kymppi kuussa -hintoja. Kuukausipalvelun lisäksi alustalle tulee erilaisten palvelukonseptien markkinapaikka, jonka kautta pystyy ostamaan musiikkialan ammattilaisilta palveluita.”

Mukana startup-konkareita

Nopeasti kasvavan yhtiön operatiiviseksi johtajaksi on nimitetty suomalaisen terveysalan startup-menestyjän Klinikin toimitusjohtaja ja perustaja ​Hannu Nissinen​. Hän näkee musiikkimaailman digitalisoitumisessa vastaavia mahdollisuuksia kuin aiemmassa työssään lääketieteen startup-maailmassa.

”Teknologian mahdollistama demokratisaatio tarjoaa entistä useammalle artistille ja ammattilaiselle aiempaa paremmat työkalut oman ansainnan kehittämiseen”, Nissinen kommentoi tiedotteessa.

Kaupallisena johtajana aloittaa​ ​Miller & Lean -mainostoimistossa chief strategy officerina toiminut ​Petri Matero​.

”Lisääntynyt video- ja audioviestintä sekä musiikin arvon ymmärtäminen yritysten brändinrakennuksessa tuovat omakustanneartisteille täysin uusia ansaintamahdollisuuksia”, Matero sanoo.​

Family in Musicilla on tällä hetkellä 16 työntekijää, nimekäs advisory board ja tunnettuja digitaalisten palveluiden kehittämiseen keskittyneitä sijoittajia.

Advisory boardin eli neuvonantajaryhmän jäsenet ovat Peter Vesterbacka, Katri Sipilä, Markus Kallio ja Markus Myhrberg. Yhtiöön ovat sijoittaneet Ideanin perustajiin kuuluva Markus Kallio, Lyytin perustajiin kuuluva Rami Peltonen, asianajotoimisto Lexian osakas Markus Myhrberg ja designtoimisto Dunning, Kruger & Associates.

Haussa 13 uutta työntekijää

Yhtiö avaa tänään palvelun verkkosivut ja 13 työpaikan rekrytointikampanjan. Haku on käynnissä toukokuun loppuun saakka.

”Kyseessä on iso rekrytointikampanja mille tahansa startup -yhtiölle, mutta ennen kaikkea suomalaiselle musiikkiyritykselle. Olemme innoissamme, että pystymme tarjoamaan kiinnostavia kansainvälisiä työpaikkoja näin monelle ammattilaiselle juuri tässä ajassa ja ennen kaikkea toimialalla, joka on kärsinyt epidemian seurauksista valtavasti”, Hynynen sanoo.

Paikat ovat julkisessa haussa sekä Suomessa että kansainvälisesti.

”Uskomme, että saamme vahvan orgaanisen näkyvyyden, koska nämä tilanteet ovat musiikkialalla niin harvinaisia ja positioiden määrä on poikkeuksellisen iso”, Hynynen sanoo.

Hynysen mukaan hakemuksia tuli paljon jo viime vuonna, kun yhtiön tiimiä ryhdyttiin kokoamaan ja se rekrytoi seitsemän henkilöä.

Kasvavan yrityksen rahoituspohja on Hynysen mukaan melko laaja. Rahoituskierros on yhä käynnissä.

”Yhtiö on saanut sijoituksia, ja myös Business Finland on ollut kumppanina. Lisäksi meillä on muuta vieraan pääoman rahoitusta.”

Usko kasvuun on vahva.

”Näemme tämän vaiheen sellaisena, että on hyvä tilanne kasvaa, kun markkinat hakevat paikkaansa ja työelämän käytännöt muuttuvat”, Hynynen sanoo.