”Luova ideointi yksin on vähän kuin squashin pelaaminen ilman seinää. Sitä vain lyö palloja matkaan, mutta pallot eivät kimpoa takaisin mistään. Usein jo ihan ajattelutyöhön tarvitsee jonkun, jonka kanssa voi reflektoida omia ajatuksia. Isoin asia on tunnistaa, minkälaiset työskentelytavat sopivat oman tiimin jäsenille parhaiten. Jos jollekin sopii hyvin yksin työskentely, on hyvä antaa hänelle tilaa ja omaa rauhaa. Tukea kaipaaville tulee tehdä selväksi, että on tavoitettavissa ja voi tarvittaessa tulla vaikka mukaan ideointikävelylle. Kyse on siis ihmisten tarpeiden tunnistamisesta ja heidän tukemisestaan jokaiselle sopivalla tavalla.”