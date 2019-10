Lukuaika noin 3 min

Loppukesästä Siili Solutions Oyj:n toimitusjohtaja Timo Luhtaniemi alkoi miettiä, miten heidän firmansa voisi lähteä mukaan ilmastotalkoisiin ja kompensoida hiilidioksidipäästöjä.

Hän soitti konsultaatiota MTK:n puheenjohtajalta Mikko Tiirolalta, jolla olikin asiaan vastaus valmiina: istuttakaa metsää. Tämän seurauksensa Siili Solutions lähtee nyt mukaan 4H-liiton Taimiteko-toimintaan mittavalla istutusmäärällä. Ensi keväänä on tarkoitus istuttaa 43 taimea jokaista Siilin työntekijää kohden. 700 henkeä työllistävässä organisaatiossa se tekee 15 hehtaaria metsää. Yksi taimi maksaa yritykselle kaksi euroa, joten Siili Solutions tuo Taimiteko-toiminnalle yhteensä 60 200 euroa.

Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan yhden suomalaisen hiilidioksidipäästöt vuodessa ovat 10 300 kiloa.

”Laskimme, että istuttamalla 43 taimea, saadaan kompensoitua yhden suomalaisen hiilidioksidipäästöt vuodessa”, Luhtaniemi sanoo.

Metsän istutus on osa Siili Solutionsin vastuullisuusohjelmaa.

”Yritystoiminnan tehtävä ei voi olla pelkästään osakkeenomistajien voiton maksimointi, yrityksillä on vastuu kaikille sen sidosryhmille ja ympäröivälle maailmalle. Ei voida toimia vain niin, että ajatellaan vain osakkeenomistajia”, Luhtaniemi sanoo, ja jatkaa:

”On myös toinen näkökulma, joka on itsekkäämpi, ja voidaan perustella kyynikoille. Tällä hetkellä melkein kaikki asiantuntijatyö perustuu työntekijöiden sisäiseen motivaatioon. Siitä on olemassa kiistatonta tutkimustietoa, että hyvän tekeminen ja vastuullisuus parantavat työntekijöiden sisäistä motivaatiota, jolloin he pystyvät luomaan enemmän arvoa asiakkaille, yhtiölle ja sitä kautta myös osakkeenomistajille.”

SiiliMetsä esiteltiin viime viikolla Siili Solutionsin työntekijöille. Luhtaniemi sanoo, että uusi henkilöstöetu otettiin vastaan erittäin positiivisesti.

”Ensimmäinen kysymys oli, että olisiko mahdollista tehdä vielä enemmän, yksittäisenä työntekijänä? Jotkut olivat valmiita luopumaan osasta palkkaansa”, Luhtaniemi kertoo.

Vanhoista eduista ei silti luovuttu, esimerkiksi autoetu pysyy edelleen Siili Solutionsilla. Luhtaniemi sanoo, että jatkossa autoetua hyödyntävät valitsevat joko hybridin tai sähköauton.

”Haluamme haastaa myös muita yrityksiä mukaan tekemään puhtaampaa maailmaa, koska yritykset voivat tehdä enemmän kuin yksilöt. Sitten ollaankin positiivisen ongelman edessä, jos joutilas maa loppuu Suomesta.”

Kesätöitä ysiluokkalaisille

4H-liiton Taimiteon tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Uusiksi metsämaiksi etsitään nyt joutomaita, joilla ei viljellä mitään, mutta jotka ovat muokattavissa metsien istutukseen soveltuviksi.

Keväällä alkanut projekti työllistää istutuspuuhiin nuoria. Tavoitteena on, että ensi kesänä kaikki peruskoulun päättävät nuoret saisivat kahden viikon mittaisen kesätyöpestin, joista osa voisi olla Taimiteko-toimintamallin kautta taimien istuttamisesta.

Projektin ensimmäiset taimet istutettiin juhannusviikolla Turun lähellä sijaitsevaan Nousiaisiin.

”Ajatus siitä, että voi näin konkreettisesti hidastaa ilmastonmuutosta innosti monet kaupunkilaisnuoret Turusta asti metsänistutukseen. Positiivinen yllätys heille oli se, että siitä myös maksettiin jotain”, 4H:n toimitusjohtaja Tomi Alakoski sanoo.

Nuori saa jokaisesta istuttamastaan taimesta 40 senttiä palkkaa. Nuorten työllistäminen oli myös Siili Solutionsille yksi tärkeä syy lähteä mukaan 4H:n projektiin.

”Konkreettinen työ voi helpottaa myös ilmastoahdistusta, jota monet nuoret kokevat”, Luhtaniemi sanoo.

Kumppanuus Siili Solutionsin kanssa on Alakosken mukaan mittavin tähän mennessä yrityksen kanssa solmittu istutusyhteistyö. Muita Taimiteon kumppanuusyrityksiä ovat muun muassa Best-Caravan Oy, Lidl, Canon Oy, Neste Jari-Pekka Oy ja ICT Elmo Oy.