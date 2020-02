Lukuaika noin 1 min

The Wall Street Journal kertoo, että Google suunnittelee eri uutislähteiden sisältöä yhteen kokoavaa uutispalvelua. Yhtiö on jo neuvotellut uutisten lisensointimaksuista useiden mediatalojen kanssa.

Google uskoo, että tällä tavalla toimiva palvelu olisi tärkeä työkalu hyvin informoidussa demokratiassa. Erikoista on, että Google neuvottelee WSJ:n tietojen mukaan ennen kaikkea ei-amerikkalaisten medioiden kanssa, ainakin ranskalaisten ja muiden eurooppalaisten.

Cult of Mac sanoo, että Googlea on painostettu vuosien ajan maksamaan hakupalvelunsa näyttämistä uutisista niiden tekijöille. Euroopassa tämä on yksi uuden tekijänoikeusasetuksen syntysyistä.

Googlen uutispalvelu haastaa suoraan Apple News+ -palvelun, joka ei ole ollut Applen toivoma menestys. Sen käyttäjä pääsee käsiksi yli 300 uutisjulkaisuun ja aikakauslehteen, kuten Vogueen, Wall Street Journaliin sekä Peopleen.

Applen palvelu maksaa kympin kuussa, kun taas WSJ:n mukaan Googlen uutispalvelu on ilmainen. Google aikoo siis runnoa Applen horjahtelevan palvelun kokonaan kentältä reippain ottein.