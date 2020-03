Lukuaika noin 2 min

Hongkongin McDonald’s ilmoitti tiistaina myöhään illalla, että koronavirustilanteesta johtuen se lopettaa pöytiintarjoilun ravintoloissaan kello 18.00 jälkeen.

Eleellä McDonald’s haluaa luultavasti lähinnä osoittaa julkisen tukensa kaupungin koronavirustartuntoja vastaan tehtäville kiristyville toimille ja sitä kautta kaupungin asukkaille.

Päätös on on erityisen kova isku käytännössä sosiaaliturvajärjestelmättömässä Hongkongissa asuville kodittomille. Heistä moni nimittäin oli nukkunut yönsä kaupungin lukuisissa ympäri vuorokauden auki olevissa McDonald’s-ravintoloissa.

McDonald’s-ravintoloissa nukkuville henkilöille on annettu oma nimikin, McSleeper.

He tulevat ravintolaketjun myyntipisteisiin ilman irtainta omaisuuttaan ja nuokkuvat yleensä nurkkapöydässä tai seinän vierellä olevalla penkillä. Kysymyksiä, kuten ”ostitko mitään” tai ”kauanko olet jo ollut täällä” ei kysytä koko yön aikana.

Vuoden 2019 aikana tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että McDonald’sin ravintoloissa nukkuvia henkilöitä on 7,5 miljoonan asukkaan Hongkongissa noin 480 kappaletta. Määrä on suhteessa pieni, mutta pikaruokaketjun ele on ollut symbolisesti iso.

Kodittomien ihmisten auttaminen Hongkongissa on tuskin kuulunut McDonald’sin Hongkongin ravintolakonseptin suunnittelussa sen ydintehtäviin. Mutta on lohdullista, että monikansallinen, luultavasti ahkeraa ”verosuunnittelua” tekevä jättiyhtiö osoittaa inhimillisyyttä kaupungin kodittomia kohtaan.

McDonald’s on tuntunut aidosti tekevän työtä ollakseen osa Hongkongin vähätuloisempaa asiakaskuntaa ja yhteisöä.

Hongkongin McDonald’sissa myytävien tuotteiden hinnat ovat hyvinkin kilpailukykyset muutaman euron katuruoan kanssa. Ravintolaketju myös tuo jatkuvasti tarjolle aasialaiseen makuun suunniteltuja tuotteita, kuten katkarapuburgereita.

Suurimpana paikallisena erikoisuutena lienevät niin sanotut McHäät, mitkä voi tilata ravintolasta muutamalla sadalla eurolla, kun häiden järjestäminen Hongkongissa maksaa helposti viisikymmentätuhatta euroa. Hääkonseptiin kuuluu ainakin yksityistilan käyttö, hääateria jopa kolmellekymmenelle henkilölle, ravintolan omista omenapiirakoista koottu hääkakku, sekä ilmapallokoristeet.

Finanssikaupunki Hongkongista luonnollisesti löytyvät myös yhdet maailman suurimmista tuloeroista. Kuvaavaa onkin, että kaupungin finanssialueen laidalta löytyy McDonald’sin konseptiravintola, jossa kustomoitujen hampurilaisten hinnat ovat normaaleja ravintoloita huomattavasti korkeammat.

Hampurilaisen kustomoida kassalla ja sen väliin voi tilata vaikka herkkusientä, kylkeen sopivat tryffeliranskalaiset. Tämän lisäksi konseptiravintolassa on desingkalusteiden lisäksi muun muassa pöytiintarjoilu, vohvelibaari ja salaattibaari.

Nähtäväksi jää, miten koronakriisi pitkällä tähtäimellä vaikuttaa ketjun ja miljoonakaupungin asukkaiden suhteeseen.