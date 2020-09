Elina Tikkakoski on kotoisin Kokkolasta Keski-Pohjanmaalta. Kymmenen Turussa vietetyn vuoden jälkeen uusi kotipaikka löytyi Tampereelta.

Uros Live -elämysareenan myyntijohtajaksi on nimitetty Elina Tikkakoski, 30. Hän siirtyy tehtävään Turun tapahtumakeskus Logomosta, jossa hän on vastannut myynnistä kolmen viime vuoden ajan.

Tikkakoski aloittaa Uros Live -areenan palveluksessa 1.10. ja työskentelee Tampereelta käsin. Koulutukseltaan Tikkakoski on kauppatieteiden maisteri.

Tampereen ydinkeskustaan joulukuussa 2021 valmistuva Uros Live on kokonaiskapasiteetiltaan noin 15 000 katsojaa vetävä monitoimiareena, joka toimii valmistuttuaan jääkiekon Liigan tamperelaisseurojen Tapparan ja Ilveksen kotipaikkana.

Jääkiekon ohella areenalla järjestetään muun muassa isoja areenakonsertteja, suuria valtakunnallisia ja kansainvälisiä kokouksia ja konferensseja sekä isoja juhlatilaisuuksia.

”Emme keskity missään nimessä vain jääkiekkoon, vaikka se onkin ansaitusti saanut paljon näkyvyyttä. Ajatuksena on tarjota kulttuurielämyksiä laaja-alaisesti, jokaiselle jotakin”, Tikkakoski kertoo M&M:lle.

Elina Tikkakoski, 30 Työ: Uros Live -areenan myyntijohtaja 1.10.2020 alkaen. Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, Turun kauppakorkeakoulu. Kotipaikka: Syyskuusta alkaen Tampere. Kotoisin Kokkolasta ja asunut 10 vuotta Turussa. Perhe: Puoliso. Harrastukset: Kiipeily, maastopyöräily, retkeily, sienestys, marjastus. Tanssinut yli 25 vuotta balettia. Motto: Ei erityistä mottoa, mieluummin käärin hihat ja ryhdyn hommiin! Paras viimeksi luettu kirja: Tuhat loistavaa aurinkoa – Khaled Hosseini

Uros Liven valmistuttua ainoa kooltaan, mittasuhteiltaan ja katsojakapasiteetiltaan samalla tasolla oleva sisätapahtuma-areena Suomessa on Hartwall Arena.

Helsingin Pasilassa sijaitseva Hartwall Arena on tunnettu jääkiekon ohella mitä erilaisimpien tapahtumien näyttöpaikkana. Hallissa on nähty isojen konserttien ohella esimerkiksi musikaaliesityksiä sekä autourheilu- ja hevoskilpailuja.

Tikkakoski kertoo, että myös Uros Liven kohdalla tapahtuma-ala käsitetään mahdollisimman laveasti.

”Jään saa hallista peittoon ja neliöitä on riittävästi käytännössä minkä tahansa tapahtuman järjestämiseen. Urheilun, ammatillisten ja akateemisten tapahtumien ohella voimme järjestää esimerkiksi yritystilaisuuksia, erilaisia juhlia ja gaaloja sekä kaikenlaisia viihdetapahtumia rock-keikoista tv-tuotantoihin.”

Tikkakosken mukaan Suomeen mahtuu useampiakin isoja tapahtuma-areenoita, jotka yhdessä tukevat Suomen houkuttelevuutta maailmanluokan tähtien esiintymislavoina.

”On Suomen mutta myös Euroopan tasolla aivan poikkeuksellista, että tämän kokoisen kaupungin ydinkeskustaan rakennetaan tällainen valtava areena.”

Uusi areena ei Tikkakosken mielestä kilpaile erityisesti Hartwall Arenan kanssa. Asetelma voi hänen arvionsa mukaan sitä vastoin hyödyttää molempia toimijoita.

”Ulkomaalainen nimekäs artisti voi olla halukkaampi tulemaan Suomeen, kun on mahdollisuus tehdä kaksi isoa areenakonserttia peräkkäin eri kaupungeissa. Näin voidaan saada useampi kärpänen yhdellä iskulla”, Tikkakoski havainnollistaa.

Tikkakoski korostaa, että Uros Live -areena on täysin uusi ja moderni areena, jossa alusta asti asiakaslähtöisyys on ollut kaiken keskiössä. Tiloja saadaan muokattua tapahtuman luonteen mukaan esimerkiksi erilaisilla digitaalisilla ratkaisuilla.

Uros Live -areenan urheilu-, viihde- ja kongressitarjonnasta vastaavat Lapland Hotels, NoHo Partners, Hartwall, RedBull, Löfbergs, Froneri Finland, Lippu.fi, Veikkaus sekä Altia. Areenan omistavat LähiTapiola, OP, Ilmarinen, SRV sekä Tampereen kaupunki.

Nimensä areena on saanut kymmenvuotisen sponsorisopimuksen kanssaan solmineen oululaisen kansainvälisiä teknologia- ja mobiiliratkaisuja tuottavan Uros-konsernin mukaan.

Uros Live on Uros Groupin tuotemerkki ja palvelu, joka on suunnattu kansainvälisille ja kansallisille tapahtumatoimijoille ja areenoille.

Koska Uros Live on nimenomaan tapahtuma-alalle ja areenoille tarjottava digitaalinen ratkaisu, joka muun muassa nopeuttaa asiakaspalvelua, helpottaa palveluiden saatavuutta ja parantaa asiakaskokemusta, oli yhtiön mukaan luontevaa, että se on myös palvelua käyttävän uuden elämysareenan nimi.

Korona ei poista kohtaamisen tarvetta

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on osunut kovaa tapahtuma-alalle, ja monia yleisötilaisuuksia jouduttaneen myös lähitulevaisuudessa perumaan tai järjestämään tietyin rajoituksin.

Alalla pitkään työskennelleenä Tikkakoski on seurannut koronatilanteen kehittymistä läheltä ja tarkasti. Hän toteaa, että kentältä kevään ja kesän mittaan kantautuneet viestit ovat olleet usein synkkiä.

”Onhan tämä ollut kaikin puolin kurjaa katsottavaa ja kuunneltavaa. Rajoitukset ovat koskettaneet alan toimijoita voimakkaasti. Ensin kevään tapahtumat peruttiin kokonaan ja sitten rajoituksia purettiin asteittain. Epävarmuus on edelleen läsnä. Ohjeistukset otetaan vakavasti ja niitä on syytä noudattaa”, Tikkakoski sanoo.

Suomessa koronaepidemia on elänyt voimakkaasti. Kevään kiihtymisvaiheen jälkeen kesällä koettiin vaihe, jolloin viruksen leviäminen oli hyvin hidasta. Syksyn alusta saakka tartuntoja on raportoitu kiihtyvällä tahdilla.

Tikkakoski korostaa, että tapahtuma-alan ammattilaiset tekevät jo ennestään tiivistä yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa voidakseen turvata osallistujien turvallisuuden.

Koronan myötä paletti on laajentunut. Nyt käytössä ovat esimerkiksi turvavälit, rajoitetut yleisömäärät, kasvomaskien käyttö sekä laajennettu käsidesien tarjonta.

”Meillä on vuosi aikaa ennen kuin areena on valmis. Pystymme ennakoimaan ja reagoimaan muuttuvaan tilanteeseen. Turvavälit on helppo areenan mittakaavassa toteuttaa tarpeen mukaan”, Tikkakoski toteaa.

Kohtaamisten ja elämyksien tarve on Tikkakosken arvion mukaan koronakriisin myötä vain kasvanut. Hän toteaa, että myös tapahtumajärjestäjillä on suuri into kääriä hihansa, mutta turvallisesti.

”He eivät ole pystyneet puoleen vuoteen harjoittamaan omaa ammattiaan. Kaikilla on palava into sekä hurja määrä osaamista järjestää ammattimaisesti tapahtumia. Oli kyse sitten pienemmästä väkimäärästä tai muista rajoitteista, tapahtumat voidaan myös tässä ajassa järjestää turvallisesti.”

Tapahtuma-ala elää murroksen keskellä

Digitalisaatio koskettaa yhä enemmän myös tapahtuma-alaa, vaikka erilaiset tilaisuudet on perinteisesti helppo mieltää lähinnä erilaisiksi fyysisiksi kohtaamisiksi ja kokoontumisiksi.

Koronatilanne on kiihdyttänyt innovaation ja digiratkaisujen tarvetta tapahtuma-alalla. Fyysisen kokoontumisen tilalle on ollut tarpeen luoda esimerkiksi erilaisia etäluentoja ja -konferensseja.

”Monet tilaisuudet on ollut pakko vetää läpi muodossa tai toisessa. Silloin laadukas etäyhteyden kautta toteutettava striimi on osoittautunut ihan toimivaksi vaihtoehdoksi. Näin voidaan yhdistää väki etänä saman agendan äärelle”, Tikkakoski sanoo.

Käytännössä erilaiset etäyhteydet, kuten loputtomat Teams-kokoukset tai Slack-palaverit, saattavat puolen vuoden jälkeen tulla monella asiantuntijatyötä tekevällä jo korvista ulos.

Kauhukuvia ei silti kannata maalailla. Tikkakoski nimittäin arvioi, että erilaiset hybriditilaisuudet tapahtuma-alalla yleistyvät jatkossa kiihtyvällä tahdilla.

Tämä tarkoittaa tilaisuutta, jossa osa osallistujista on paikalla fyysisesti, mutta osa osallistuu esimerkiksi kokoontumisrajoitusten tai matkustushaasteiden vuoksi tapahtumaan etänä.

”Ajatellaan esimerkiksi tunnettua puhujaa Yhdysvalloista. Häntä ei aiemmin ole ollut taloudellisesti järkevää lennättää Suomeen yhtä luentoa varten, vastuullisuusteemasta puhumattakaan. Nyt hänet voidaan palkata esiintymään striimin välityksellä fyysiseen tilaan kokoontuneelle yleisölle. Tällaisia ratkaisuja varmasti hyödynnetään myös koronatilanteen jälkeen.”

Uros Live -areenan kohdalla digitalisaatio on merkittävä paikkaa määrittävä tekijä suunnittelusta lähtien. Areenan digipinnat mahdollistavat yrityksille ja brändeille näkyvyyden tilaisuuden edellyttämällä tavalla.

”Oli kyse sitten kovasta bisnesfaktasta tai juhlavasta gaalaillasta, saamme esille asianmukaiset ja räätälöidyt puitteet vaihtuvien pintojen avulla. Areenalla tullaan myös hyödyntämään tulevaisuuden cashless-maksutapaa perinteisten maksutapojen sijaan. Digiratkaisut ovat vain yksinkertaisesti tätä päivää”, Tikkakoski kiteyttää.