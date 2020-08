Lukuaika noin 3 min

Business Insider uutisoi viime viikolla, että Kantarin tekemän tutkimuksen mukaan silmä- ja kulmakarvameikkien myynti kasvoi Amerikassa 204 prosenttia huhti–kesäkuun aikana tänä vuonna. Huulipunan myynti liikkuu toiseen suuntaan. Esimerkiksi McKinsey-tutkimuslaitoksen raportin mukaan Amazonissa huulipunan ja huultenhoitotuotteiden myynti väheni kuukauden tarkastelujaksolla maalis–huhtikuussa 15 prosenttia ja huulituotteiden hinnat laskivat 28 prosenttia, kirjoittaa Fortune.

Huulipunaindeksi on Estee Lauder -kosmetiikkayhtiön hallituksen silloisen puheenjohtajan Leonard Lauderin vuonna 2001 lanseeraama termi. Sen mukaan kalliiden huulipunien myynti kasvaa, kun talous on kääntymässä huonompaan suuntaan. Huulipunasta tulee ylellisyystuote, koska taantumassa ei ole kalliimpiin ylellisyystuotteisiin varaa.

Ripsiväri näyttää nyt korvanneen huulipunan talouden huonojen aikojen indeksinä, mikä kertoo osaltaan maailmantalouden tämän hetken karuista ennusteista: ripsiväri on useimmiten huulipunaa halvempi ylellisyystuote. Mutta on taustalla muitakin syitä jättää huulipuna hyllylle. Kukapa haluaisi näyttää Pelle Hermannilta riisuessaan maskin työpaikalla työmatkattuaan ensin hiostava suojavaruste naamalla? Perinteisesti huulipunaa on myös pidetty enemmän luksustuotteena kuin vaikkapa ripsiväriä, eikä sen käyttöä kotitoimistossa ole pidetty tarpeellisena.

Odotettavissa on myös, että mitä kauemmin maskiaika jatkuu, sitä näyttävämmäksi silmämeikit muuttuvat. Silmämeikkien myyntiä ovat siivittäneet sosiaalisessa mediassa hurjaan suosioon nousseet #maskmakeup -postaukset. Tiktokissa tällä aihetunnisteella varustettuja videoita on katsottu 53 miljoonaa kertaa.

Suomessa satsataan ihonhoitoon

Korona näkyy myös Suomessa kosmetiikkamyynnissä. SOK:n ryhmäpäällikkö Tuija Salmi sanoo, että korona-ajalla huulipunan myynti on kääntynyt laskuun ja ripsivärin pysynyt ennallaan. Ripsiväri tosin on myydyin meikkituote niin sanottuina normaaleinakin aikoina Suomessa.

”Värikosmetiikan myynnissä on ollut eniten haasteita. Tähän vaikuttaa varmasti lisääntynyt etätyö: ei tarvitse meikata, kun tehdään töitä kotona. Lisäksi keväällä koronan jyllätessä testerit olivat poissa käytöstä, ja otimme ne kesäkaupassa jälleen mukaan palveluumme noudattamalla tarkkoja toimintamalleja sekä hygieniaohjeita.”

Stockmannilla suunta on ollut sama, myyntipäällikkö Eevi Laakso kertoo.

”Huulipunan myynnin lasku lähti jo huhtikuussa. Silloin otettiin myös testerit pois kaupoista, mikä vaikutti osaltaan värimeikkien myyntiin.”

Hurjia myyntipiikkejä silmämeikeissä Stockmannin tai SOK:n myymälöiden myynneissä ei ole vielä ollut.

”Syksy varmaan näyttää sen, lähteekö silmämeikkien myynti nousuun. Ihan vielä käyrä ei ole lähtenyt siihen suuntaan, mutta se on kyllä hyvin mahdollista. Ripsiväri myös ostetaan ilman kokeilua, joten voi ollakin, että ne ovat ne säihkyvät silmät, joiden halutaan näkyvän maskin takaa”, Laakso sanoo.

Sen sijaan kotitoimistossa voi hyvinkin työskennellä vaikka mutanaamio naamalla. Sekä Stockmannilla että S-ryhmän kaupoissa ihonhoitotuotteiden myynti on kasvanut, ja vieläpä kalliimpien purnukoiden.

”Siinä, missä värikosmetiikan myynti on notkahtanut alaspäin, ihonhoitoon on satsattu. Meillä on myyty selkeästi enemmän vähän niitä kalliimpiakin ihonhoitotuotteita”, Stockmannin Laakso sanoo.

”Miesten ja naisten premium-ihonhoitotuotteet sekä miesten ja naisten tuoksujen myynti on kasvanut voimakkaasti. Myös luonnonkosmetiikka jatkaa kasvuaan sekä kampaamotuotteet myyvät hyvin koronasta huolimatta. Nyt, kun matkustelu on minimissään, tulee myös siirtymää taxfree-myynnistä maakauppaan”, S-ryhmän Salmi luettelee korona-ajan kosmetiikankuluttamisen trendejä.