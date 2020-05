Mirum Helsingin asiakkuusjohtamisesta ja brändiaktivaatioliiketoiminnasta vastaava johtaja Miika Lumme on nyt myös virkaa tekevä toimitusjohtaja.

Uusi pesti. Mirum Helsingin asiakkuusjohtamisesta ja brändiaktivaatioliiketoiminnasta vastaava johtaja Miika Lumme on nyt myös virkaa tekevä toimitusjohtaja.

Mirum on nimittänyt uuden toimitusjohtajan vetämään Helsingin-toimistoaan.

Mirum Helsingin virkaa tekevänä toimitusjohtajana johtoryhmän tuella toimii nyt Mirum Helsingin asiakkuusjohtamisesta ja brändiaktivaatioliiketoiminnasta vastaava johtaja Miika Lumme. Hän vastaa Mirumin Euroopan-toimitusjohtajalle Chris Daplynille.

Lumme siirtyi Mirumille TBWA:lta vuonna 2019. Uudessa tehtävässään virkaa tekevänä toimitusjohtajana hän jatkaa Mirumin toimistostrategian kehittämistä kohti kokonaisvaltaista tarjoomaa.

”Olen innoissani päästessäni etulinjaan kiihdyttämään muutosta ja auttamaan asiakkaitamme menestymään yhä digitaalisemmassa maailmassa”, Lumme kommentoi nimitystä.

Daplynin mukaan Lumme oli luonnollinen valinta ottamaan ohjat Mirumin kannalta tärkeällä hetkellä aikana, joka on kova toimistoille kautta maailman.

”Miikan nimitys lupaa kokonaan uutta vaihetta, sillä haluamme vahvistaa kyvykkyyksiämme ja luoda toimiston, joka on aidosti rakennettu tähän aikaan. Miikan intohimoja ovat osaamisen kehittäminen, luova työ ja tulevaisuuteen katsominen – ominaisuuksia, jotka auttavat meitä eteenpäin yhdistämällä luovuutta, teknologiaa ja dataa käänteentekeviksi lopputuloksiksi”, Daplyn kommentoi tiedotteessa.

Lumme kertoo M&M:lle, että jatkaa toistaiseksi myös aiemmassa tehtävässään asiakkuusjohtamisesta ja brändiaktivaatioliiketoiminnasta vastaavana johtajana.

Mirum Helsingin edellinen toimitusjohtaja Arif Samaletdin päätti jättää yhtiön aiemmin tänä vuonna. Myös Mirum Helsingin talousjohtaja Oskari Gestrin siirtyy uusiin tehtäviin, markkinointialan ulkopuolelle. Gestrin aloittaa toukokuussa asianajotoimisto Castrén & Snellmanin talousjohtajana. Gestrin toimi aiemmin Mirumin Euroopan-tason talousjohtajana, mutta yritysjärjestelyjen myötä Suomen-toimiston vielä Mirumin perustamisvaiheessa suurempi rooli Euroopan-tason toiminnassa on pienentynyt.

Helsingin Mirumin taloustiimiä vetää vastedes Mirum Euroopan talousjohtaja Hannah Garrad.

”Koronaviruksen vuoksi meidän, kuten muidenkin, on nyt vaikea rekrytoida. Hän on nyt tukena, mutta tulemme varmasti myös vahvistamaan omia rivejämme, kunhan tulevaisuudesta saadaan hieman enemmän varmuutta”, Lumme sanoo.

”Johtamista ei ole hävinnyt meiltä Eurooppaan”

Lumme toimii toimitusjohtajan tehtävässä tällä hetkellä virkaa tekevänä muun johtoryhmän tuella.

”Koronavirustilanne on päällä ja maailmassa on tällä hetkellä paljon epävarmuustekijöitä, ja siksi toimin nyt virkaa tekevänä. Jos kaikki menee hyvin ja maailma tästä menee mallilleen, tulen myös jatkamaan tehtävässä. Johtoryhmässä on ollut muutoksia Arifin ja Oskarin lähdön vuoksi, mutta nykyinen johtoryhmä jatkaa tiiviistä yhteistyötä hyvässä yhteishengessä muutoksista huolimatta”, Lumme sanoo.

Päätäntävaltaa ei hänen mukaansa ole siirretty Helsingistä Eurooppaan.

”Vetovastuuta ja johtamista ei ole hävinnyt meiltä Eurooppaan. Kun ollaan ketjun omistuksessa, totta kai ketjulla on sanomista ja meillä on raportoitavaa Eurooppaan ja Lontooseen WPP:lle. Meillä on kuitenkin vahvasti omat jalat maassa ja olemme Suomessa oma itsenäinen toimisto”, Lumme sanoo.

Vuonna 2015 perustettu Mirum toimii 25 maassa yli 40 toimiston voimin ja on osa WPP-ryhmittymää.

Liiketoiminnan kehitysjohtajaksi Jussi Ylävaara

Mirumin liiketoiminnan kehitysjohtajaksi on nimitetty Jussi Ylävaara. Tehtävässään hän vastaa uusasiakashankinnasta, asiakkuuksien kehittämisestä ja Mirumin tarjooman kaupallistamisesta.

Ennen Mirumille tuloaan Ylävaara on toiminut muun muassa head of digital -roolissa Mirumin kanssa samaan WPP-ketjuun kuuluvassa Scholz & Friendsissä Hampurissa. Hän on ollut myös yksi sisältömarkkinointitoimisto Dinglen perustajista ja toiminut siellä strategiajohtajana.

Lumme kertoo, ettei aivan vastaavaa pestiä ei ole ollut Mirumilla viime aikoina. Rekrytointi tehtiin ennen koronavirusaikaa.

“Jussi tuo mukanaan näkemystä kansainvälisiltä markkinoilta, mutta myös laajan kokemuksensa ansiosta tuoretta näkökulmaa yhdistämään monialaista osaamistamme asiakkaillemme entistäkin suurempaa arvoa tuottaviksi palveluiksi”, Lumme kommentoi nimitystä.

Koronavirus hidasti myös tiedottamista

Aiemmin keväällä Mirumin tiedotuslinja oli nihkeä, eikä Mirum Helsinki kommentoinut johtoryhmänsä henkilövaihdoksia.

Lumpeen mukaan kyseessä oli monen asian summa.

”Meillä on ollut se tilanne, että olemme halunneet varmistaa liiketoimintamme koronavirustilanteen aikana. Olemme keskittyneet täysin asiakkaisiimme ja ihmisiimme ja etätöihin organisoitumiseen, jotta selviämme tilanteesta. Näimme, että asiat menevät tällä hetkellä hyvin ja on turha tehdä sen enempää draamaa. Halusimme olla hiljaa ja toisaalta odottaa, mitä tapahtui uuden nimityksen kanssa. Siksi asiat venyivät emmekä pystyneet vielä itse tiedottamaan”, Lumme sanoo.