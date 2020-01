Lukuaika noin 1 min

Kauppaketju Lidl tuo uuden vegaanisen tuoteperheen kauppoihinsa. Suomessa tuoteperheeseen kuuluvat vegeburgerpihvi, vegejauhis ja valmis vegehampurilainen. Next Level -brändin alla myytäviä tuotteita voi ostaa ainoastaan Lidlistä.

Tuotteet valmistetaan Saksassa, ja niiden pääraaka-aineet herkkusieni sekä herne-, soija- ja vehnäproteiini ovat eurooppalaista alkuperää. Tuotteiden hiilijalanjälki on vastaaviin lihatuotteisiin verrattuna alhainen.

”Naudanlihaan verrattuna Next Level -tuotteiden hiilijalanjälki on noin 10 prosenttia. Raaka-aineiden, tuotannon, pakkauksen ja kuljetusten päästöt on pyritty minimoimaan. Jäljelle jäävät tuotantopäästöt kompensoidaan”, Lidl Suomen vastuullisuusasiantuntija Riikka Pöllänen kertoo yhtiön tiedotteessa.

Lidl hyvittää tuotteiden hiilijalanjäljen ClimatePartnerin metsänsuojeluprojektin kautta. Ohjelmassa Amazonin sademetsää suojellaan polttamiselta ja hakkuilta Portelissa Brasiliassa.

Lidl uskoo kasvispainotteisen ruokavalion yleistyvän ja vegaanisten tuotteiden kysynnän kasvavan. Markkinoille tulee tuotekehityksen myötä entistä parempia vegaanisia tuotteita ja niitä käyttävien kuluttajien ryhmä kasvaa jatkuvasti.

”Kasvissyöjien ja vegaanien määrä lisääntyy hiljalleen ja tämän asiakasryhmän kasvu on alueellista, mutta ilmastokeskustelun innoittamana myös yhä useampi tavallinen sekasyöjä etsii kaupasta vaihtoehtoja lihalle. Nämä tuotteet voivat hyvinkin pian olla valtavirtaa”, Lidl Suomen osto-osaston johtaja Thomas Heinrichs arvioi.

Next Level -tuotteet muistuttavat maultaan ja ulkonäöltään lihaa, mutta ne on valmistettu vegaanisista, kasviperäisistä ainesosista. Kaupassa vegejauhis ja vegeburgerpihvit sijoittuvat tuoreliha-altaaseen ja hampurilaiset kylmähyllyyn.