Neljän pääsiäispäivän aikana Tori.fi:ssä vieraili liki 750 000 yksittäistä kävijää , mikä vastaa 13,6 prosenttia Suomen väestöstä. Se on enemmän kuin koskaan aiemmin kauppapaikan historiassa.

Palvelussa vierailtiin pääsiäisen aikana 5 miljoonaa kertaa eli keskimäärin 1,25 miljoonaa kertaa vuorokaudessa.

”Kävijä- ja näkyvyysvoluumit ovat tällä hetkellä historiallisella tasolla. Esimerkiksi huhtikuussa vuorokausikohtainen käyntien keskiarvo Torissa on 1,14 miljoonaa, mikä on 29 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna”, Tori.fi:n markkinointipäällikko Laura Kuusela kertoo M&M:lle.

Mennyt pääsiäinen oli kauppapaikassa 36 prosenttia vilkkaampi kuin viime vuoden pääsiäinen. 2. pääsiäispäivä 13.4. oli varsinainen superpäivä, sillä palvelussa vierailtiin tuolloin 1,4 miljoonaa kertaa. Kauppoja tehtiin 17 000 eli vuorokauden ajan keskimäärin 11 kauppaa per minuutti.

Kevät ja pääsiäinen ovat Kuuselan mukaan aina aktiivista aikaa vertaiskaupassa. Historiallisen hurjan pääsiäisen taustalla löytyy kuitenkin nyt myös koronaepidemian aiheuttama poikkeustila.

”Me kaikki olemme nyt paljon kotona. Harrastukset ja kyläilyt ovat paussilla. Se on innostanut suomalaiset ostamaan, myymään ja antamaan”, Kuusela toteaa.

Ennätystehtailun aikana eniten suosiotaan ovat nostaneet piha ja puutarha, polkupyörät, veneet, veneiden osat, mökit, tontit ja lastenvaatteet. Ulkoilu painottuu siis nyt eri muodoissaan.

”Eiköhän siinä näy sekä kevät että koronakriisiharrasteet. Suomalaisethan ulkoilevat nyt niin että kansallispuistot ruuhkautuvat”, Kuusela sanoo.

”Monella mainostajalla tuhannen taalan paikka”

Suosiosta osansa sai myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, joka on hyödyntänyt Tori.fi:ä tiedotuskanavanaan koronakriisin aikana.

THL alkoi maaliskuun puolivälissä hyödyntää Tori.fi:ä viestintä- ja tiedotuskanavanaan. Tori.fi antoi verkkosivustonsa ja mobiilisovelluksena näkyvyystilat maksutta THL:n vapaaseen käyttöön.

20.3.–13.4. THL tavoitti palvelun kautta liki 744 000 suomalaista. Eli keskimäärin vuorokaudessa vajaat 32 500 kansalaista. THL luonnollisesti hyödynsi Tori.fi:ä koronakriisiviestintään; ohjeistuksiin ja uutisiin.

Myös Suomen Punainen Risti ja Diabetesliitto ovat viime viikkoina hyödyntäneet kauppapaikkaa viestintäkanavanaan maksuttomasti.

Toki koronakriisillä on myös Tori.fi:hin kielteisiä vaikutuksia. Vaikka sekä yksittäisten käyttäjien että vierailujen määrä palvelussa on ennätystasolla, yritysmyynnissä on hidastumista.

Se tarkoittaa palveluun omana osanaan kuuluvia muiden yritysten shop-in-shopeja ja mainosnäkyvyyttä.

”Ihmiset käyttävät tällä hetkellä verkkopalveluja historiallisen paljon, yrityksille se on yhtä lailla historiallinen mahdollisuus”, Kuusela arvioi.

Normaalitilanteessa tällaisilla voluumeilla myös mainostajien määrä olisi hyvin korkealla tasolla. Kuuselan mukaan on luonnollista, että vallitsevassa poikkeustilassa yritykset ovat varovaisia markkinointipanostuksissaan.

”Samaan aikaan on kuitenkin myös niin, että monella mainostajalla olisi tuhannen taalan paikka saada brändilleen ja liiketoiminnalleen lisäarvoa”, hän huomauttaa.

Tori.fi on Suomen suosituin vertaiskauppapaikka. Palvelussa vierailee kuukausittain 2,4 miljoonaa yksittäistä kävijää. Viime vuonna yksittäisiä vierailuja kertyi yhteensä 330 miljoonaa ja ilmoituksia jätettiin 11,5 miljoonaa kappaletta.