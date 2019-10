Lukuaika noin 2 min

Digitaalisen markkinoinnin palveluja tarjoava Fonecta ja mainostoimisto Dynamo&Son ovat aloittaneet kumppaniyhteistyön. Yhdessä yritykset tarjoavat luovia markkinointiviestinnän ratkaisuja, jotka rakennetaan entistä vahvemman kohderyhmäymmärryksen pohjalle. Ensimmäiset yhteiset asiakkuudet ovat jo käynnistysvaiheessa.

”Suomalaismarkkinoijien suurimpia ongelmia erityisesti b-to-b-puolella on se, että markkinoinnin luova konsepti puuttuu. Lisäksi pitää ymmärtää, missä kanavassa oikea kohderyhmä on ja miten ja millä viestillä heidät tavoittaa. Usein myös kampanjoiden mittaaminen ja sisältöjen optimointi jäävät puolitiehen. Näihin ongelmakohtiin uskomme yhteistyömme tuovan ratkaisuja”, sanoo Dynamo&Sonin toimitusjohtaja Anna Holtari tiedotteessa.

”Me uskomme tehokkaaseen digimarkkinointiin. Fonecta on siinä meille erinomainen kumppani: he ovat erittäin vahvoja digimarkkinoinnin käytännön toteutuksessa, kuten kanavaosaamisessa, analytiikassa ja optimoinnissa. Meidän vahvuutemme on tunteita herättävien sisältöjen suunnittelu ja pitkäjänteinen brändinrakentaminen. Molempia tarvitaan”, Holtari sanoo.

Fonectan kehitysjohtaja Elina Teräsvirta korostaa kumppanuuden merkitystä asiakkaille.

”Kaikki Fonectan asiakkaat eivät välttämättä tarvitse omaa mainostoimistoa, mutta haluavat jonkin luovan ja strategisemman sisällön esimerkiksi verkkosivuilleen. Tämän mallin avulla me voimme ketterästi tarjota Dynamo&Sonin osaamisen vaikka yksittäiseen projektiin”, Teräsvirta sanoo tiedotteessa.

”Vastaavasti me tarjoamme Dynamo&Sonin asiakkaille täsmäapua digimarkkinointikampanjan toteuttamiseen, mittaamiseen ja optimointiin, oli kohderyhmä missä päin maailmaa tahansa. Esimerkiksi LinkedInissä voimme tarjota sellaista syvempää analytiikkaa, kohderyhmäymmärrystä ja yleisöjä, joita muilla kuin LinkedInin maakumppaneilla ei ole käytössä”, lisää Fonectan myyntijohtaja Antti Tukia.

Fonecta on ainoa LinkedIn Marketing Solutionsin virallinen kumppani Suomessa.

Anna Holtari haluaa haastaa toimistot tekemään enemmän yhteistyötä keskenään ja solmimaan kumppanuuksia.

”Omien tonttien varjelulla emme voita mitään.”