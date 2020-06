Kilpailijalle kevyesti vinoileva homehtuva hampurilainen maistui The One Show’n raadille.

Mainosalan arvostetuimpiin kilpailuihin kuuluvan The One Show’n voittajat julkistettiin keskiviikkoiltana virtuaalisesti. Tavallisesti palkintogaala on osa New Yorkin Creative Weekiä, joka peruttiin tältä vuodelta pandemian takia.

Kisan kiistattomaksi ykköseksi nousi tukholmalaisen Ingon Burger Kingille suunnittelema Moldy Whopper -kampanja, jota olivat tekemässä myös miamilainen David the Agency ja Publicis Bucharest.

Homehtuva hampurilainen kahmi peräti 18 kultaista lyijykynää eli kategorian pääpalkintoa. Päälle se sai vielä neljä hopeista ja yhden pronssisen kynän. Palkintoryöppy teki Ingosta maailman menestyneimmän toimiston. Perässä tuli McCann New York 15 kultaisella palkinnolla. Kyseisellä toimistolla oli eniten shortlist-paikkoja, 107.

Kymmenelle shortlistille päässeen Suomen oli tyytyminen kahteen kunniamainintaan. Niistä toinen meni TBWA\Helsingin ja Helsingin Sanomien ”Ilmastokynälle” Design-alan kategoriassa Promotional – Collateral Items ja toinen Pohjola Vakuutuksen filmille ”Kaiken voi korvata” kategoriassa Online Films & Video – Short Form.

Vakuutusmainoksen tekijät olivat Hasan & Partners, D8 Production sekä ToinenPHD.

Suomalaisväriä kisassa edusti myös Hasanilta vastikään NTRNZ mediaan siirtynyt Mette Åström, joka oli yksi sosiaalisen median kategorian tuomareista.

Kisaa järjestävä järjestö The One Club julkistaa vielä Suomen aikaa torstai-iltana erikoispalkinnot kuten vuoden toimiston. Tapahtuma striimataan livenä verkkoon.