Lukuaika noin 3 min

Hallituksen torstaina muuttuneet suositukset vapaa-ajan matkustamiseen Suomen ja Viron ja muiden Baltian maiden välillä avaavat poikkeustilassa olleen laivamatkailun ja turismin maiden välillä.

Vapaa-ajan matkustamisen lipunmyynti M/S Finlandialle ja M/S Finbo Cargolle on avattu ja laivat siirtyvät normaaliaikatauluun. Eckerö Line uskoo Viron ja Baltian maiden olevan erityisen suosittuja tänä kesänä.

Haaga-Helian ja TAK Oy:n toteuttaman, koronavirusepidemian vaikutuksia matkailuun selvittäneen tutkimuksen mukaan Viro on suomalaisten toiseksi suosituin matkakohde tänä kesänä heti kotimaan matkailun jälkeen. Lisäksi lähellä olevaan kaupunkikohteeseen Tallinnaan on mahdollista matkustaa edullisesti.

Eckerö Linen markkinointi- ja viestintäjohtaja Ida Toikka-Everi kertoo, että edullisimmillaan tällä hetkellä voi edestakaisen päivämatkan Tallinnaan tehdä 19 eurolla per henkilö.

”Samalla rahalla ei taida saada meno-paluumatkaa Riihimäelle. Myös kuuden tunnin miniristeilyt ovat olleet tosi suosittuja”, Toikka-Everi kertoo M&M:lle.

Suomalaisia ja ulkomaalaisia turisteja

Koronakeväällä on ollut dramaattiset vaikutukset Eckerö Linen liiketoimintaan.

Kun matkustusrajoitukset alkoivat, matkustajamäärä putosi esimerkiksi huhtikuussa noin 10 prosenttiin viime vuoden vastaavasta ajasta.

Osa henkilökunnasta on ollut lomautettuna huhtikuusta lähtien. Molemmat yhtiön alukset ovat kuitenkin kuljettaneet rahtia ja olleet osaltaan varmistamassa Suomen huoltovarmuutta.

Kun matkustaminen ensi viikosta alkaen on Suomen ja Viron välillä jälleen sallittua ilman karanteenia, yhtiö uskoo että matkustaminen maiden välillä vilkastuu.

”On hyvä muistaa, että tuomme Suomeen myös ulkomaisia turisteja. Noin puolet matkustajistamme on muita kuin suomalaisia. Toiseksi suurin matkustajaryhmä ovat virolaiset ja sen jälkeen muut Baltian maat ja Venäjä”, Toikka-Everi kertoo.

Matkustajamäärät eivät Toikka-Everin mukaan palaudu entiselleen ennen kuin koronatilanne globaalisti väistyy.

”Uskomme kuitenkin, että matkailu maihin, joissa koronatilanne koetaan turvalliseksi tästä lähtee hyvään nousuun. Ensimmäisenä Viroon. Tallinnassa on nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Itse nautin erityisesti aivan huikean hienosta ravintolatarjonnasta”, Toikka-Everi vinkkaa.

Markkinointi nousee tuhkasta

Eckerö Linen markkinointitoimenpiteet ovat olleet käytännössä keskeytyksissä maaliskuun puolestavälistä alkaen kuluvaan viikkoon asti.

”Olemme lähinnä sosiaalisen median kanavissamme pyrkineet pitämään yllä ihmisten kaipausta laivamatkaan ja Viroon”, Toikka-Everi sanoo.

Myös uudenlaista näkyvyyttä kevääseen on silti mahtunut. Huhtikuusta alkaen MTV:llä on pyörinyt ohjelma Maalla, merellä ja lautasella. Kyseessä on uusi ruoka-aiheinen seikkailuohjelma, jossa kaksi vakiokokkia ja vaihtuvat, julkisuudesta tutut vieraat kilpailevat ruuanlaiton paremmuudesta ja kekseliäisyydestä.

Päänäyttämönä toimii Tallinna ja Eckerö Linen m/s Finlandia -alus. Ohjelman juontaa Pipsa Hurmerinta ja vakiokokkeina kelluvassa keittiössä ovat Linnea Vihonen ja Teemu Laurell. Ohjelma alkoi MTV3-kanavalla tiistaina 21. huhtikuuta.

”Ohjelma sai hyvän vastaanoton ja katsojamääräennusteet ylitettiin. Viimeinen jakso esitettiin tällä viikolla. Tallinnalla ja Virolla on aivan erityinen paikka suomalaisten mielissä. Ja hyvä, laadukkaista sesongin raaka-aineista laivalla valmistettu ruoka on meidän sydäntämme lähellä. Uskomme, että nämä asiat ohjelmasta välittyivät”, Toikka-Everi kertoo.

Nyt Eckerö Line käynnistää markkinointiaan Toikka-Everin mukaan tehokkaasti. Sormet jo syyhyävät, sillä käsillä on kesäkausi, joka on tunnetusti suomalaisten laivanmatkailun ystävien kulta-aikaa.

”Olemme koko koronakevään kuopineet maata ja odottaneet milloin taas pääsemme levittämään ilosanomaa meistä ja Tallinnan matkoista. Kesä on meidän ehdoton sesonkiaikamme. Tutut ja ihastuttavat merenneitomme ja –miehemme tulevat ilahduttamaan ihmisiä eri medioissa.”

Eckerö Line nostaa markkinoinnissaan esille myös sitä, että kyseessä on ainoa suomalainen laivayhtiö Helsingin ja Tallinnan välisellä reitillä. Budjeteista on jouduttu nipistämään, mutta yhtiö pyrkii tekemään viisaita ja kustannustehokkaita mediaostoja.

”Verkko on päämediamme. Lähes 90 prosenttia varauksistamme tulee verkkokauppamme kautta. Pyrimme mainonnallamme kuitenkin tulemaan ihmistä lähelle myös tv:ssä, radiossa ja ulkona”, Toikka-Everi sanoo.