Lukuaika noin 2 min

Posti on uudistanut brändinsä, mutta miksi? Uutta ilmettä esittelevällä videolla Postimies Paten parrakas serkku jakaa paketteja ja hyvää fiilistä ympärilleen. Kirjeitä hän ei jaa, koska digitaalinen murros on vähentänyt jaettavan kirjepostin määrää radikaalisti viime vuosina, mikä on ajanut Postin eksistentiaalisten kysymysten eteen.

Vastauksena niihin Posti on yrittänyt laajentaa toimintaansa ruohonleikkuun ja kotihoidon palveluiden piiriin. Ensimmäisestä luovuttiin alkuunsa ja kotihoitopalvelut myytiin pois tällä viikolla.

Harvinaisen rehellisesti uudessa brändiviestissä kiteytetään yrityksen nykytilaa myös sloganilla Sä tilaat mä tuon. Ei Sie tillaat, mie tuon tai vaikka Työ tillaatte, myö tuuaan. Tulevaisuudessa Posti palvelee yhä vähemmän haja-asutusalueita. Tällä viikolla uutisoitiin, että Posti on suunnitellut vähentävänsä kirjepostin jakelua viidestä kolmeen päivään viikossa.

Mitä sitten seuraavaksi? Brändivideo enteilee jo tulevaa.

Täällä Pohjolassa etäisyydet ovat pitkiä, mutta se ei tarkoita, että oltaisiin irti maailmasta ja sen mahdollisuuksista, sanotaan Postin brändivideolla.

Yhä voimistuvien huhujen mukaan Amazon tulee pian myös Suomeen. Viime vuosina Posti on investoinut logistiikkapalveluihin ostamalla logistiikkayrityksiä niin Suomessa kuin Ruotsissakin.

Uuden postimieshahmon yhtäläisyys Postimies Pateen ei voi olla sattumaa, niin ilmeisen yhtäläinen assosiaatio tulee mainosvideosta animaatiosarjaan. Ja kaikki Paten seikkailuita katsoneet tietävät, että hän ei olekaan mikä tahansa Kusti, vaan erikoislähetti, joka yleensä tehtävissään saa mitä ihmeellisimpiä paketteja toimitettavakseen.

Mitä ikinä keksitkään unelmoida, sä tilaat mä tuon, brändifilmi jatkaa.

Amazonistahan niitä mitä ihmeellisimpiä paketteja tavataan tilata.

Talouselämä haastatteli elokuun alussa Amazonia hyvin tuntevaa konsulttia Markus Varsikkoa, joka arveli, että Postilla voisi olla hyvät mahdollisuudet päästä Amazonin logistiikkakumppaniksi, vaikka Postin ruotsalainen ja Suomenkin markkinoilla toimiva Postnord on jo ehtinyt tehdä Amazonin kanssa sopimuksen.

Amazonin kilpailuvaltti maailman metropoleissa on sen Prime-palvelu, joka lupaa kuljetuksen ovelle jopa saman päivän aikana, muuta Varsikko epäilee, että Prime-kuljetukset eivät tulisi ainakaan alkuvaiheessa Suomeen, ja se vaatisi Amazonilta logistiikkakeskusta myös Suomeen. Toteutuessaankin Prime-kuljetukset voisivat olla saatavilla vain Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa.

Mutta saahan sitä unelmoida, vaikka nopeista toimituksista. Ei muuta kuin brändi kuntoon ja kosiomatkalle. Vielä kun saataisiin se ydintoiminto eli logistiikka sujumaan kuin Patella - aina ajallaan ja oikeaan osoitteeseen.